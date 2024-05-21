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Общество

"Т Плюс" приняла участие в рабочем совещании по подготовке к отопительному сезону

29 мая 2024 14:12  [128] Общество

В Дзержинске прошла рабочая встреча по вопросам подготовки к отопительному сезону 2024-2025 гг. В ней участвовали представители администрации города, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, в том числе заместитель директора Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" по коммерции и развитию Ирина Гнеушева и директор Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Светлана Жаркова.

В ходе мероприятия были подведены итоги прошедшего отопительного сезона, обозначены важные задачи, которые необходимо решить перед началом следующего. 

"Сразу после окончания отопительного сезона "Т Плюс" приступил к ремонтам на магистральных и квартальных тепловых сетях, а также в центральных тепловых пунктах. Все работы, в том числе с привлечением подрядных организаций, будут тщательно контролироваться и с точки зрения качества, и с точки зрения сроков выполнения», - отметила Ирина Гнеушева.

Представители "Т Плюс" обратили внимание обслуживающих и управляющий компаний на то, что для прохождения отопительного сезона в штатном режиме им в свою очередь необходимо выполнить ряд обязательных мероприятий. В их число входит промывка и гидравлические испытания (опрессовки) внутридомового оборудования, обеспечение работоспособности приборов учета, регуляторов температуры ГВС и всех устройств, обеспечивающих подачу тепла в квартиры и нежилые помещения, восстановление теплоизоляции на трубопроводах.

Все эти мероприятия необходимо проводить, чтобы минимизировать тепловые потери, тем более что в Дзержинске приборы учета тепла и горячей воды установлены уже более чем в 62% жилых и нежилых объектов. Счетчики фиксируют реальный расход тепла, и несоблюдение температурного режима в помещении приведет к превышению расхода теплоносителя и, соответственно, к увеличению платы за тепло, поэтому так важно отрегулировать работу внутридомовой системы отопления. 

"Сейчас и для энергетиков, и для управляющих компаний наступила горячая пора подготовки к следующему отопительному сезону. Важно своевременно выполнить запланированные мероприятия для качественного теплоснабжения всех объектов зимой. Стабильное прохождение отопительного сезона – общая задача, которая стоит перед всеми нами", - подчеркнула Светлана Жаркова.

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Теги:
Т Плюс
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