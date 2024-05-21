ФК "Пари НН" проиграл первый стыковой матч "Арсеналу" Спорт

Фото: fcnn.ru

Нижегородский ФК "Пари НН" проиграл первый стыковой матч "Арсеналу" из Тулы.

Как сообщается на сайте fcnn.ru, игра проходила на стадионе "Нижний Новгород" 29 мая и завершилась победой гостей со счетом 2:1. На матче присутствовали 14339 зрителей.

"Теперь все решится в Туле", - говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Напомним, ответный матч за право сыграть в российской премьер-лиге в следующем сезоне пройдет 1 июня.

Ранее сообщалось, что нападающий Артем Дзюба рассматривает "Пари НН" для продолжения карьеры.