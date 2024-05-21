Перекрытие Рождественской по выходным для гастрофестиваля
Портовый кран возвращается на нижегородскую Стрелку
Пять нижегородских вузов вошли в ТОП предметных рейтингов страны
Лучших дворников 2024 года наградили в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Спорт
30 мая 2024 09:26  [150] ФК "Пари НН" проиграл первый стыковой матч "Арсеналу"
29 мая 2024 16:09  [273] Артём Дзюба рассматривает "Пари НН" для продолжения карьеры
28 мая 2024 17:25  [341] Территорию у Центра спортивных единоборств благоустроят на Автозаводе за 37 млн рублей
27 мая 2024 14:19  [381] Torpedo SUB-21 завоевало "серебро" молодёжного Кубка мира по футзалу
27 мая 2024 09:04  [504] ФК "Пари НН" сыграет два стыковых матча за право остаться в РПЛ
26 мая 2024 13:43  [437] Torpedo SUB-21 вышло в финал молодёжного Кубка мира по футзалу
25 мая 2024 16:03  [658] ПКМФ "Торпедо" добился успеха на соревнованиях в Бразилии
21 мая 2024 10:56  [498] Дмитрий Чернышенко и Глеб Никитин открыли фиджитал-фестиваль "Лёд и скорость"
20 мая 2024 14:35  [181] Команда "Волгаэнерго" приняла участие в благотворительном забеге "Беги, герой"
20 мая 2024 13:58  [533] Экстремальный фестиваль BRICS Skate Cup by Grand Skate Tour пройдет в Нижнем Новгороде
Спорт

ФК "Пари НН" проиграл первый стыковой матч "Арсеналу"

30 мая 2024 09:26  [150] Спорт

Фото: fcnn.ru

Нижегородский ФК "Пари НН" проиграл первый стыковой матч "Арсеналу" из Тулы.

Как сообщается на сайте fcnn.ru, игра проходила на стадионе "Нижний Новгород" 29 мая и завершилась победой гостей со счетом 2:1. На матче присутствовали 14339 зрителей.

"Теперь все решится в Туле", - говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Напомним, ответный матч за право сыграть в российской премьер-лиге в следующем сезоне пройдет 1 июня.

Ранее сообщалось, что нападающий Артем Дзюба рассматривает "Пари НН" для продолжения карьеры.

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Футбол
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph