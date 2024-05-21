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Общество

Два нижегородских проекта завоевали награды премии Silver Mercury

30 мая 2024 17:58  [95] Общество

В Москве подвели итоги Международного фестиваля рекламы и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury. В этом году он проходит уже в 25 раз. В лонг-лист конкурса вошло 694 проекта из поданных 1 477 заявок со всей страны, в том числе, от Нижегородской области.

По итогам два нижегородских проекта, автором которых выступила команда АНО "Центр 800", завоевали награды этого престижного конкурса.

Так, коммуникационная кампания Нижнего Новгорода за 2021-2023 годы получила золото в номинации "Лучшее стратегическое решение" и бронзу как "Лучшее PR-решение" в блоке Golden fund. В этом блоке оценивали наиболее знаковые и выдающиеся проекты за всё время существования фестиваля.

Также коммуникационную кампанию Нижнего отметили специальной наградой фестиваля "За успех долгосрочной стратегии".

Кроме того, проект "Столица закатов" стал лучшим в номинации "Лучшее создание бренда, учитывающего локальную/территориальную специфику".

"В год 800-летия мы не раз говорили, что на юбилее ничего не заканчивается. В основе наших долгосрочных планов в том числе была коммуникационная стратегия, которая позволила оставить и закрепить Нижний Новгород в топе городов для путешествий, для культурного и спортивного досуга. Это комплексный документ, над которым работала и который успешно воплотила в жизнь большая команда АНО "Центр 800", – прокомментировал замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович.

Как сообщили в пресс-службе облправительства, коммуникационная кампания Нижнего Новгорода получает награду уже не в первый раз. В 2023 году промокампания города выиграла премию за эффективность в маркетинге E+ Awards в номинации "Государственные организации и программы". А в 2022 году проект продвижения территории завоевал две премии в области PR и маркетинга – Effie Awards Russia и Национальную премию "Серебряный лучник".

"Столица закатов" также отмечена наградой уже не в первый раз: в прошлом году фестиваль победил в спецноминации "Национальное событие 2023 года" премии Russian Event Awards, в 2022 году стал "Лучшим туристическое событием, основанным на природном явлении или географическом положении", в 2021 году – "Лучшим туристическим событием в гибридном формате". Кроме того, в 2023 году проект победил в народном голосовании в номинации "Событие года" премии Efea Awards.

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