Пять нижегородских вузов вошли в ТОП предметных рейтингов страны
Парковку запретили на улицах Горького и Белинского
Обновлённый график отключения горячей воды от "Теплоэнерго"
Победители конкурса "Экспортёр года-2023"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
31 мая 2024 11:20  [76] Более 12 000 жителей Нижегородской области получили уведомления о наличии задолженности за электроэнергию
31 мая 2024 10:55  [102] Благотворительный фонд "Поколение АШАН" продолжает восстановление лесной экосистемы Нижегородской области
31 мая 2024 10:27  [119] Т Плюс реконструирует павильон №7 магистральных тепловых сетей Дзержинска
31 мая 2024 09:46  [132] Новый рентген-аппарат установили в Семёновской ЦРБ по нацпроекту
31 мая 2024 09:27  [160] "НЕЙМАРК" и ННГУ будут готовить кадры для микроэлектронной промышленности
30 мая 2024 18:32  [375] Около 1700 нижегородцев обратились к уполномоченному по правам ребенка
30 мая 2024 18:14  [745] Парк 1 Мая в Нижнем Новгороде временно закроют на следующей неделе
30 мая 2024 17:58  [257] Два нижегородских проекта завоевали награды премии Silver Mercury
30 мая 2024 17:42  [257] Нижегородские судебные приставы взыскали 500 млн рублей долгов по алиментам
30 мая 2024 17:20  [281] Андрей Клещев возглавил Союз журналистов Нижегородской области
Общество

Т Плюс реконструирует павильон №7 магистральных тепловых сетей Дзержинска

31 мая 2024 10:27  [119] Общество

Фото: Т Плюс

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" реконструирует павильон №7 магистральных тепловых сетей Дзержинска. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В рамках проекта будет проведена полная замена оборудования павильона. Комплекс современной высокотехнологичной запорной арматуры, приборы индикативного онлайн-учёта теплоносителя и автоматика разместятся в новом модульном здании, которое построят на месте снесенного обветшавшего корпуса на улице Терешковой. Объект будет оснащен системой контроля и управления доступом и системой регулирования запорной арматуры и будет работать полностью в автоматическом режиме.

Реконструированный объект будет введен в эксплуатацию к началу отопительного сезона 2024/25 гг.

В период проведения работ подача теплоносителя с Дзержинской ТЭЦ для обеспечения горячего водоснабжения потребителей производится по временной схеме.

"Павильон магистральных тепловых сетей – важный элемент системы теплоснабжения. В нем производится распределение потоков теплоносителя, поступающего с Дзержинской ТЭЦ. Полная реконструкция объекта с использованием передового оборудования и систем управления повысит надежность и качество теплоснабжения жителей города", – отметил технический директор – главный инженер Дзержинских тепловых сетей Нижегородского филиала "Т Плюс" Алексей Семянов.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Т Плюс Теплоснабжение ТЭЦ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph