Т Плюс реконструирует павильон №7 магистральных тепловых сетей Дзержинска Общество

Фото: Т Плюс

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" реконструирует павильон №7 магистральных тепловых сетей Дзержинска. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В рамках проекта будет проведена полная замена оборудования павильона. Комплекс современной высокотехнологичной запорной арматуры, приборы индикативного онлайн-учёта теплоносителя и автоматика разместятся в новом модульном здании, которое построят на месте снесенного обветшавшего корпуса на улице Терешковой. Объект будет оснащен системой контроля и управления доступом и системой регулирования запорной арматуры и будет работать полностью в автоматическом режиме.

Реконструированный объект будет введен в эксплуатацию к началу отопительного сезона 2024/25 гг.

В период проведения работ подача теплоносителя с Дзержинской ТЭЦ для обеспечения горячего водоснабжения потребителей производится по временной схеме.

"Павильон магистральных тепловых сетей – важный элемент системы теплоснабжения. В нем производится распределение потоков теплоносителя, поступающего с Дзержинской ТЭЦ. Полная реконструкция объекта с использованием передового оборудования и систем управления повысит надежность и качество теплоснабжения жителей города", – отметил технический директор – главный инженер Дзержинских тепловых сетей Нижегородского филиала "Т Плюс" Алексей Семянов.