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Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" реконструирует павильон №7 магистральных тепловых сетей Дзержинска. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В рамках проекта будет проведена полная замена оборудования павильона. Комплекс современной высокотехнологичной запорной арматуры, приборы индикативного онлайн-учёта теплоносителя и автоматика разместятся в новом модульном здании, которое построят на месте снесенного обветшавшего корпуса на улице Терешковой. Объект будет оснащен системой контроля и управления доступом и системой регулирования запорной арматуры и будет работать полностью в автоматическом режиме.
Реконструированный объект будет введен в эксплуатацию к началу отопительного сезона 2024/25 гг.
В период проведения работ подача теплоносителя с Дзержинской ТЭЦ для обеспечения горячего водоснабжения потребителей производится по временной схеме.
"Павильон магистральных тепловых сетей – важный элемент системы теплоснабжения. В нем производится распределение потоков теплоносителя, поступающего с Дзержинской ТЭЦ. Полная реконструкция объекта с использованием передового оборудования и систем управления повысит надежность и качество теплоснабжения жителей города", – отметил технический директор – главный инженер Дзержинских тепловых сетей Нижегородского филиала "Т Плюс" Алексей Семянов.
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