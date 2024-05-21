Увеличение выпуска на линию электробусов Э-22 планируется в Нижнем Новгороде Общество

Обновленное расписание электробусного маршрута Э-22 теперь доступно на портале АСИП, сообщили в ГКУ НО "ЦРТС".

Транспортные средства маршрута отображаются в информационной навигационной системе, в том числе в мобильном приложении «Нижегородская область. Транспорт» (НижОблТранс).

Также планируется увеличение выпуска электробусов на линию.

В ЦРТС напомнили, что по просьбе Рабочих Советов Горьковского автозавода в расписание Э-22 были оперативно внесены корректировки.

Движение транспортных средств синхронизировано с началом и окончанием смен на предприятии.

"Работа данного маршрута, прежде всего, призвана обеспечивать транспортную связь с многоэтажными жилыми массивами Автозаводского района и южными проходными предприятия", - заявили в ГКУ НО "ЦРТС".