Увеличение выпуска на линию электробусов Э-22 планируется в Нижнем Новгороде

Обновленное расписание электробусного маршрута Э-22 теперь доступно на портале АСИП, сообщили в ГКУ НО "ЦРТС".
Транспортные средства маршрута отображаются в информационной навигационной системе, в том числе в мобильном приложении «Нижегородская область. Транспорт» (НижОблТранс).
Также планируется увеличение выпуска электробусов на линию.
В ЦРТС напомнили, что по просьбе Рабочих Советов Горьковского автозавода в расписание Э-22 были оперативно внесены корректировки.
Движение транспортных средств синхронизировано с началом и окончанием смен на предприятии.
"Работа данного маршрута, прежде всего, призвана обеспечивать транспортную связь с многоэтажными жилыми массивами Автозаводского района и южными проходными предприятия", - заявили в ГКУ НО "ЦРТС".
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