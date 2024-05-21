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Нижегородцы могут стать студентами магистратуры по искусственному интеллекту в Высшей школе экономики

03 июня 2024 16:29  [3] Общество

Фото: НИУ ВШЭ Нижний Новгород Вконтакте

Магистратура по искусственному интеллекту откроется в сентябре в Высшей школе экономики в Нижнем Новгороде при поддержке МТС. Таким образом, на базе НИУ ВШЭ будет проходить обучение специалистов в области ИИ и применении новых технологий в бизнесе.  

Выпускники смогут создавать инновационные продукты, используя передовые методы машинного и глубинного обучения. Курс обучения включает в себя большие языковые модели, генеративные нейросети, а также инструменты компьютерного зрения и распознавания естественного языка.

В рамках первого набора будет предоставлено 30 бесплатных мест для обучения, финансовую поддержку проекту окажет МТС.

Нижегородцы смогут поступить на образовательную программу по результатам вступительных испытаний или олимпиады "Высшая лига". Необходимыми навыками для поступления являются программирование, математическая подготовка, знание статистики и машинного обучения. При отборе рассматриваются личные достижения абитуриента, мотивационное письмо, а также прохождение онлайн-экзамена и собеседования.

Преподавательский состав магистратуры будет состоять из ведущих специалистов факультета компьютерных наук ВШЭ и сотрудников МТС. Эксперты магистратуры поделятся реальными практическими кейсами в области ИИ, принципами работы моделей, расскажут о возможностях и нюансах их применения, укажут на риски, связанные с неправильной или некачественной обработкой данных.

"Нижний Новгород занимает лидирующие позиции по количеству ИТ-специалистов на душу населения в стране. Новая программа станет дополнением к уже создаваемой в регионе бесшовной образовательной экосистеме в сфере ИТ. При этом сочетание технических и предпринимательских дисциплин позволит выпускникам магистратуры реализоваться в будущем как в научной, так и в коммерческой сферах", - отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

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Теги:
МТС НИУ ВШЭ
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