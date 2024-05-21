Нижегородский доброволец: "Сейчас на первом месте должна стоять Родина" Общество

Фото: Дом народного единства

Доброволец из Нижнего Новгорода принял решение участвовать в специальной военной операции. Понял, что должен проверить свои силы в рядах российской армии. Большое влияние на бойца оказала пропаганда Запада против России. Это стало главным толчком для активных действий.

"Я быстро нашел информацию в интернете о наборе контрактников. Связался с куратором. За один день прошел медкомиссию, подписал договор с Минобороны, и вот сегодня уже отправляюсь на тренировочный полигон", - рассказал военнослужащий.

Государство обеспечивает защитникам Родины достойную материальную поддержку и помогает их семьям. Так, увеличены выплаты для тех, кто заключает контракт с Минобороны РФ в военкоматах Нижнего Новгорода. В итоге единовременная материальная поддержка составит 1 млн рублей — 195 тыс. от Минобороны РФ, 500 тыс. от региона и 305 тыс. от города.

Для тех, кто заключает контракты в других муниципалитетах Нижегородской области, действуют региональные и федеральные единовременные выплаты. С 1 марта 2024 года в Нижегородской области установлена новая региональная выплата в размере 500 тысяч рублей военным специалистам, заключающим контракт с Министерством обороны РФ и поступающим во вновь формируемые подразделения. В итоге единовременная материальная поддержка таких специалистов, с учетом федеральной выплаты, достигает 695 тыс. рублей.

Кроме того, в Нижегородской области работает механизм заключения военно-социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Контрактник из Воскресенского района Нижегородской области по профессии электрик. О заключении военного контракта серьезно задумался давно, но семья не отпускала.

"У меня жена и трое сыновей. Они, конечно, все очень переживают. Но мне удалось объяснить им, что сейчас на первом месте должна стоять Родина. В итоге они поняли и приняли мое решение", - рассказал доброволец.

Отправку нижегородцев к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8-800-10-17-017 или на сайте: https://служувнн.рф/. По телефону центра можно задать вопросы о зачислении в новые военные формирования, по вопросам вступления в которые необходимо обращаться в единый пункт отбора по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.