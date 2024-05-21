Победителей всероссийского семейного конкурса наградили в Дивееве Общество

Фото: Кира Мишина

В Дивееве 3 июня прошла церемония награждения победителей всероссийского конкурса "Большая семья – опора России". Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

Участниками итогового мероприятия стали 26 семей из 21 региона России, в том числе, и из Нижегородской области.

Дипломы и медали победителям вручили митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев и директор ФГБУ "Дом народов России", член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Анна Полежаева.

"Сегодня для представителей всех сфер общества очень важно объединиться для разносторонней поддержки многодетных семей, прежде всего, чтобы показать, что семья, в которой воспитываются три и более ребенка, может быть счастливой, успешной, благополучной. Конечно, растить и воспитывать большое число детей – тяжелый труд. Я сам вырос в многодетной семье и, повзрослев, стал понимать, как порой непросто приходилось моим родителям. Но я знаю и то, какой нравственный фундамент, какие навыки для будущей жизни могут дать родители, если у них действительно есть желание, цель, заинтересованность воспитать своих детей и подготовить их для взрослой жизни", - подчеркнул митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

"Очень символично, что итоги всероссийского конкурса "Большая семья-опора России" проходят именно здесь, на святой земле, в селе Дивеево. Ведь семья – это самое святое для человека, его защита и опора. Большие семьи бережно хранят и передают будущим поколениям свои традиции, культурные и духовные ценности. Благодаря многодетным семьям страна обретает возможность для роста и развития. Наша с вами главная задача – чтобы число многодетных семей увеличивалось. Сила семьи – в ее детях, а сила России – в ее семьях", – сказал Андрей Гнеушев.

По итогам конкурса также был опубликован сборник "Колыбель традиций", основой книги стали творческие работы в форме эссе и фотографии из семейных альбомов победителей проекта.

Ранее сообщалось, что губернатор Глеб Никитин наградил более 40 нижегородцев за различные достижения.