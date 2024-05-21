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Политика

Евгений Люлин: "Различные формы инициативного бюджетирования наиболее эффективно реализуются в Нижегородской области"

04 июня 2024 16:05  [92] Политика

Фото: пресс-служба ЗС НО

В Самаре 4 июня состоялось 72-ое заседание Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа. Заседание провёл координатор Ассоциации, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Одним из главных вопросов стало обсуждение взаимодействия органов власти с жителями муниципальных образований и институтами гражданского общества регионов при решении вопросов местного значения. С докладом на эту тему выступил заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Буренков. Он рассказал о наиболее эффективных инструментах взаимодействия с жителями. Например, в Нижегородской области с этого года Законодательное Собрание совместно с Центром управления регионом реализует проект "Депутаты в соцсетях 2.0". Его цель – повысить коммуникативные навыки депутатов и их помощников в соцсетях и мессенджерах. Говорили и о вовлечении жителей в различные формы инициативного бюджетирования.

"В Нижегородской области мы начали эту работу около десяти лет назад. За это время подобные проекты успешно себя зарекомендовали. Чем активнее граждане будут участвовать в различных формах инициативного бюджетирования, тем больше шансов, что та или иная инициатива будет реализована. Мы увеличили объём финансирования по этой программе на 20-30 процентов. Считаю, что развитие муниципалитетов должно идти с активным вовлечением в процесс всех неравнодушных жителей", - подчеркнул Евгений Люлин.

Кроме того, на заседании обсудили поддержку инновационной деятельности в регионах ПФО. В качестве примера успешной работы в этом направлении спикер ЗСНО привёл Инжиниринговый центр Самарского университета, который занимается развитием цифровых интеллектуальных технологий и инноваций в сфере машиностроения и энергетики.

"Это ярчайший пример того, как должны работать инновации. В центр уже поступают заказы от аэрокосмического кластера региона. Важно, что с первых курсов у студентов есть возможность заниматься научными разработками в лабораториях, таким образом закладывается база для подготовки специалистов для работы с инновационными материалами на производствах", - отметил Евгений Люлин.

Ранее в Самаре прошло заседание Ассоциации молодёжных парламентов. Его участники обсудили внесение изменений в федеральное законодательство.  .

"Сейчас идёт подготовка к форуму малых городов России и Белоруссии, где будет трек молодёжного парламентаризма. Планируем разработать молодёжный стандарт и заключить между союзными государствами соответствующее соглашение. Также предстоит большая плодотворная работа на слёте сельской молодёжи, где уже по традиции обсудим наиболее острые вопросы, касающиеся, к примеру, социальной поддержки молодых специалистов на селе", - заключил депутат Законодательного Собрания, руководитель аппарата регионального парламента Максим Ребров.

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание
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