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Бизнес

Нижегородским агрегатором "Станкофонд" воспользовались более 770 компаний страны

05 июня 2024 11:58  [81] Бизнес

Более 770 компаний воспользовалось нижегородским агрегатором производственных мощностей "Станкофонд: сделаем в России" с момента старта платформы в 2023 году.

"Станкофонд" позволяет компаниям обмениваться данными о свободных мощностях, которые можно использовать. Как сообщает пресс-служба правительства региона, это совместный проект центра импорта и импортозамещения Нижегородской области и АНО "Горький Тех" и реализуется при поддержке регионального Минпромторга.

Глава нижегородского Минпромторга Максим Черкасов отметил, что в условиях импортозамещения многие производственные элементы приходится создавать с нуля, например, небольшие детали. Кому-то необходимо единоразовое использование конкретного, довольно дорогого, оборудования.

"Поэтому взаимовыгодное объединение на платформе "Станкофонд" позволяет предприятиям снизить издержки и сделать отечественную продукцию более конкурентоспособной", - прокомментировал министр.

Платформой уже пользуются предприятия более чем из 50 субъектов РФ, а также Республики Беларусь. В базе агрегатора уже размещено более 850 единиц оборудования в 11 каталогах: техника для металлообработки, термообработки, гальваники, обработки металлов давлением, литья металлов, деревообработки, сварки, аддитивных технологий, метрологии, испытаний и сельхозтехника.

Руководитель Центра импорта и импортозамещения Нижегородской области Андрей Кузнецов рассказал, что для расширения географии присутствия сотрудники провели переговоры с представителями схожих по функционалу и аналогичных сервисов из других регионов России, в том числе Москвы и Московской области. В перспективе будет сформирован план совместных мероприятий, в том числе по перекрёстному размещению информации.

Информациюя по регистрации и использованию платформы "Станкофонд: сделаем в России» (СделаемвРоссии.РФ) можно получить в Центре импорта и импортозамещения по телефонам: 8 (831) 435-17-00, доб.1053, 1054, 1057, а также по почте: official@ciiiz.ru.

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Теги:
Импортозамещение Производство Промышленность
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