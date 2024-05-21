Предприниматели из трёх муниципалитетов приглашаются на конференцию "Мой бизнес 360" в Дзержинск Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Предприниматели и самозанятые из Володарского, Балахнинского муниципальных округов и г.о.г. Дзержинск приглашаются на конференцию "Мой бизнес 360". Мероприятие пройдет 21 июня в центре "Мой бизнес" по адресу: Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10.

Мероприятие в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство» организовал региональный центр "Мой бизнес" при поддержке министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

По словам главы ведомства Максима Черкасова, встреча организована по кустовому принципу.

"Цикл конференций "Мой бизнес 360" направлен на расширение взаимодействия районного малого и среднего бизнеса с крупными предприятиями и государственными структурами муниципалитетов. На мероприятии в Дзержинске представители местных органов власти и ведущих компаний расскажут о текущих потребностях. Сотрудники регионального Минпрома и его подведомственных организаций презентуют меры поддержки в рамках нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство", "Международная кооперация и экспорт" и "Производительность труда", которые помогут участникам стать надежными партнерами для заказчиков", – рассказал Максим Черкасов.

Он добавил, что на встрече специалисты центра "Мой бизнес" проведут мастер-класс по созданию маркетинговой стратегии компании. Участники научатся проводить SWOT-анализ, составлять маркетинговый план, проводить мероприятия по контролю и корректировке стратегии.

Для участия в совещании необходима предварительная регистрация на портале "Мой бизнес 52": https://мойбизнес52.рф/events/konferentsiya-moy-biznes-360-v-g-dzerzhinsk/.

Принять участие в проекте могут субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в Нижегородской области и не имеющие задолженности по налогам и сборам.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес", открытом в рамках нацпроекта МСП. На базе центра работает горячая линия: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).