Пять нижегородских вузов вошли в ТОП предметных рейтингов страны
Реверсивное движение введут на мосту Нижегородской ГЭС
Обновлённый график отключения горячей воды от "Теплоэнерго"
Победители конкурса "Экспортёр года-2023"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
05 июня 2024 16:21  [103] Предприниматели из трёх муниципалитетов приглашаются на конференцию "Мой бизнес 360" в Дзержинск
05 июня 2024 16:07  [104] ВТБ: более половины предпринимателей планируют расширять свой бизнес
05 июня 2024 14:41  [130] МегаФон и Республика Коми усилят сотрудничество по цифровизации региона
05 июня 2024 14:20  [144] О проведении электронных аукционов по продаже недвижимого имущества ПАО "ТНС энерго НН"
05 июня 2024 14:03  [133] ВТБ выяснил, сколько карт в кошельке у россиян
05 июня 2024 11:58  [189] Нижегородским агрегатором "Станкофонд" воспользовались более 770 компаний страны
05 июня 2024 10:33  [168] Нижегородские компании приглашают на День поставщика для индустрии гостеприимства
04 июня 2024 19:33  [219] ВТБ: в 2024 году на каждую вторую ипотеку придется один автокредит
04 июня 2024 15:49  [259] ВТБ выяснил, как россияне относятся к ипотеке с господдержкой
04 июня 2024 15:12  [283] Делегация Эн+ примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
Бизнес

Предприниматели из трёх муниципалитетов приглашаются на конференцию "Мой бизнес 360" в Дзержинск

05 июня 2024 16:21  [103] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Предприниматели и самозанятые из Володарского, Балахнинского муниципальных округов и г.о.г. Дзержинск приглашаются на конференцию "Мой бизнес 360". Мероприятие пройдет 21 июня в центре "Мой бизнес" по адресу: Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10.

Мероприятие в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство» организовал региональный центр "Мой бизнес" при поддержке министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

По словам главы ведомства Максима Черкасова, встреча организована по кустовому принципу.

"Цикл конференций "Мой бизнес 360" направлен на расширение взаимодействия районного малого и среднего бизнеса с крупными предприятиями и государственными структурами муниципалитетов. На мероприятии в Дзержинске представители местных органов власти и ведущих компаний расскажут о текущих потребностях. Сотрудники регионального Минпрома и его подведомственных организаций презентуют меры поддержки в рамках нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство", "Международная кооперация и экспорт" и "Производительность труда", которые помогут участникам стать надежными партнерами для заказчиков", – рассказал Максим Черкасов.

Он добавил, что на встрече специалисты центра "Мой бизнес" проведут мастер-класс по созданию маркетинговой стратегии компании. Участники научатся проводить SWOT-анализ, составлять маркетинговый план, проводить мероприятия по контролю и корректировке стратегии.

Для участия в совещании необходима предварительная регистрация на портале "Мой бизнес 52": https://мойбизнес52.рф/events/konferentsiya-moy-biznes-360-v-g-dzerzhinsk/.

Принять участие в проекте могут субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в Нижегородской области и не имеющие задолженности по налогам и сборам.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес", открытом в рамках нацпроекта МСП. На базе центра работает горячая линия: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
конференции Мой бизнес МСП
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph