Пять нижегородских вузов вошли в ТОП предметных рейтингов страны
Лютеранское кладбище XVII века нашли у метромоста в Нижнем Новгороде
Обновлённый график отключения горячей воды от "Теплоэнерго"
Победители конкурса "Экспортёр года-2023"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
05 июня 2024 18:54  [52] ОМК будет проводить профориентационные мероприятия в Ардатовском и Вознесенском районах
05 июня 2024 18:43  [107] Сухой фонтан появится на бульваре Победы в Сормове
05 июня 2024 18:21  [100] Юрий Шалабаев протестировал новый мини-трактор для уборки улиц
05 июня 2024 17:42  [119] Мост через Суру на границе Нижегородской области и Чувашии достроят до конца года
05 июня 2024 17:12  [113] "АвтоВАЗ" презентовал гостям ПМЭФ новую LADA Iskra
05 июня 2024 16:47  [132] Подрядчик завершил строительство путепровода в Выездном под Арзамасом на 70%
05 июня 2024 16:35  [128] Итоги конкурса детского рисунка подвели в "ТНС энерго НН"
05 июня 2024 16:02  [149] Нижегородский организатор кредитной пирамиды обманул вкладчиков на 18 млн рублей
05 июня 2024 15:24  [155] Нижегородский минсельхоз подготовил план борьбы с борщевиком на 2024 год
05 июня 2024 14:55  [145] Законопроект "О честной цене" на товары будет внесён в Госдуму РФ
Общество

Мост через Суру на границе Нижегородской области и Чувашии достроят до конца года

05 июня 2024 17:42  [119] Общество

Мост через Суру на трассе М-7 "Волга" на границе Нижегородской области и Чувашии достроят до конца года, сообщает НТА-Приволжье.

Готовность объекта в настоящее время оценивается в 70%. Строители продолжают монтаж металлоконструкций на будущей переправе.

Отмечается, что после открытия движения по данному автомобильному мосту пропускная способность трассы М-7 на границе Нижегородской области и Чувашии увеличится вдвое. 

Ранее сообщалось, что наплавной мост через Суру в Пильнинском округе отремонтировали с опережением графика.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мосты Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph