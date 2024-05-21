Мост через Суру на границе Нижегородской области и Чувашии достроят до конца года Общество

Мост через Суру на трассе М-7 "Волга" на границе Нижегородской области и Чувашии достроят до конца года, сообщает НТА-Приволжье.

Готовность объекта в настоящее время оценивается в 70%. Строители продолжают монтаж металлоконструкций на будущей переправе.

Отмечается, что после открытия движения по данному автомобильному мосту пропускная способность трассы М-7 на границе Нижегородской области и Чувашии увеличится вдвое.

Ранее сообщалось, что наплавной мост через Суру в Пильнинском округе отремонтировали с опережением графика.