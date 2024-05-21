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Культура и отдых

Фестиваль аэростатов и яхт пройдёт в Нижнем Новгороде в рамках программы БРИКС

06 июня 2024 13:29  [133] Культура и отдых

Фото: Владимир Яшин

Уже на этой неделе Нижний Новгород примет саммит БРИКС. По линии БРИКС запланировано проведение 12 различных мероприятий, в частности, встреча министров иностранных дел стран-участниц объединения.

Деловую программу будут сопровождать и развлекательные мероприятия. которые могут посетить нижегородцы и гости города. Так, с 9 по 11 июня в тёмное время суток (с 21:00 до 2:00) на здании академии "Маяк" на Нижне-Волжской набережной будет представлено аудиовизуальное шоу от компании dreamlaser, студий Bestereo° и Radugadesign.

Также с 9 по 11 июня с 18:00 до 21:00 (при благоприятных погодных условиях) состоится фестиваль воздухоплавания, в рамках которого десять команд профессиональных пилотов из разных регионов страны проведут показательные воздушные полёты над акваторией Оки и Волги, городом и его окрестностями.

10 июня с 19:00 до 22:00 в акватории Волги и Оки состоятся показательные выступления яхтсменов в рамках вечернего шоу парусов.

Кроме того, 9 и 10 июня на городских площадках состоятся выступления иностранных артистов Music for friends.

Напомним, что в Нижнем Новгороде с 6 по 9 июня пройдёт фестиваль экстремальных видов спорта BRICS Skate Cup by Grand Skate Tour. В соревнованиях по самокатному спорту, скейтбордингу и роллер-спорту среди профессионалов примут участие спортсмены из стран, которые входят в объединение БРИКС, а также те, кто изъявил желание присоединиться.

Ранее сообщалось, что 7-11 июня в честь мероприятий БРИКС на телебашне Нижнего Новгорода появится праздничная подсветка.

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Теги:
БРИКС Развлечения Фестиваль
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