Фестиваль аэростатов и яхт пройдёт в Нижнем Новгороде в рамках программы БРИКС Культура и отдых

Фото: Владимир Яшин

Уже на этой неделе Нижний Новгород примет саммит БРИКС. По линии БРИКС запланировано проведение 12 различных мероприятий, в частности, встреча министров иностранных дел стран-участниц объединения.

Деловую программу будут сопровождать и развлекательные мероприятия. которые могут посетить нижегородцы и гости города. Так, с 9 по 11 июня в тёмное время суток (с 21:00 до 2:00) на здании академии "Маяк" на Нижне-Волжской набережной будет представлено аудиовизуальное шоу от компании dreamlaser, студий Bestereo° и Radugadesign.

Также с 9 по 11 июня с 18:00 до 21:00 (при благоприятных погодных условиях) состоится фестиваль воздухоплавания, в рамках которого десять команд профессиональных пилотов из разных регионов страны проведут показательные воздушные полёты над акваторией Оки и Волги, городом и его окрестностями.

10 июня с 19:00 до 22:00 в акватории Волги и Оки состоятся показательные выступления яхтсменов в рамках вечернего шоу парусов.