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Культура и отдых

Ветераны АПЗ показали свои новые работы

07 июня 2024 14:43  [55] Культура и отдых

Творческие работы представили ветераны АПЗ Татьяна Зайцева и Наталья Матвеева на новой выставке в Совете ветеранов "АПЗ".

Татьяна Зайцева передала на экспозицию 16 работ в технике вышивки: это натюрморты, сюжетные картины, иконы, пейзажи, а также одна работа в технике алмазной мозаики. 

В настоящее время художница работает над пейзажем "В парке замка Шенонсо", в работе использует нитки 18 цветов. По мнению рукодельницы, эта будет одна из самых красивых вышивок.

Три работы ("Хозяюшка", "Тройка" и "Сирень") для выставки предоставила почетный ветеран АПЗ Наталья Матвеева. На предприятии она проработала более сорока лет, трудилась в службе метрологии начальником лаборатории оптико-механических измерений. Так, в "Сирени" было использовано 59 цветов ниток.

Среди бывших работников АПЗ немало творческих людей, поэтому в Совете ветеранов уже планируют организацию следующей выставки. 

Текст: Наталья Глазунова. Фото автора.

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Теги:
АПЗ
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