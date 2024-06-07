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Бизнес

Эн+ получил премию "За вклад в достижение национальных целей"

07 июня 2024 15:36  [84] Бизнес

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ (MOEX: ENPG; LSE: ENPL) получил премию "За вклад в достижение национальных целей". Премия вручается участникам российского бизнеса за лидерство в ЭКГ-рейтинге ("Экология – Кадры – Государство"). Данный рейтинг является комплексной оценкой компаний, определяющей вклад в достижение национальных целей развития России, уровень ее благонадежности, социальной и экологической ответственности.
 
Для составления рейтинга проводится оценка хозяйствующих субъектов различного уровня – от индивидуальных предпринимателей до крупнейших стратегических компаний страны. Таким образом, в рейтинге представлены более 7 млн участников.
 
ЭКГ-рейтинг создан в связи с указаниями Президента России о внедрении в деловую практику российских компаний принципов ответственного ведения бизнеса. Партнерами рейтинга являются ФНС России, Счетная палата РФ, Росстандарт, фонд Росконгресс, Российский союз промышленников и предпринимателей, НИУ ВШЭ, Финансовый университет при Правительстве РФ, Институт демографической политики им. Д.И. Менделеева, информационное агентство ТАСС.
 
Генеральный директор Эн+ Владимир Колмогоров отметил: "Холдинг Эн+ является одной из крупнейших компаний России, от нас зависит благополучие и энергоснабжение миллионов человек в Сибири, а также важнейших отечественных предприятий. Принципы ответственного ведения бизнеса, заботы о сотрудниках и их семьях, улучшения качества жизни в городах, где работают наши предприятия, являются неотъемлемой частью стратегии развития Эн+. Получение высокой награды подтверждает значительный вклад Эн+ в достижение национальных целей, и мы продолжим реализацию наших программ".
 
В 2023 году объем инвестиций Эн+ в социальную сферу и экологию составил 5,3 млрд рублей.
 
Экологические проекты компании включают в себя многочисленные мероприятия по защите Байкала. Эн+ проводит экологический мониторинг озера, создает условия для охраны биоразнообразия, проводит акцию "360" по очистке берегов и прилежащих территорий, а также проводит анализ влияния изменений климата на работу ГЭС с целью выработки мер по адаптации. Наряду с этим, холдинг в рамках госпрограммы проводит модернизацию своих тепловых станций и устанавливает на них современные системы газоочистки и фильтры. Чтобы привлечь внимание общественности, крупного бизнеса, органов государственной власти к проблеме загрязнения Байкала Эн+ стал одним из инициаторов создания ассоциации "Байкал без пластика".
 
Эн+ также улучшает качество жизни в регионах своей ответственности. В частности, Центры помощи и спасения продолжают оказывать высококачественные медицинские услуги, строятся и обновляются объекты городской инфраструктуры, спортивные и культурные учреждения.
 
Для поддержки сотрудников и их семей Эн+ строит жилые кварталы, реализует ипотечную программу, а также регулярно индексирует заработную плату. Для развития кадрового потенциала в регионах Эн+ ведет системную подготовку технических специалистов от начальной школы и до высших учебных заведений. С вузами созданы совместные программы по энергетике, IT, стипендиальная программа охватывает не только технические специальности, но и социально значимые – медиков и педагогов. В 2023 году компания присоединилась к Федеральному проекту "Профессионалитет" для привлечения молодых людей в СУЗах.

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Теги:
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