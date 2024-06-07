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Общество

Наталья Назарова ознакомилась с реализацией проектов по благоустройству в Навашине

07 июня 2024 17:54  [66] Общество

Фото: НРО "Единая Россия"

Депутат Государственной Думы РФ Наталья Назарова посетила городской округ Навашинский. Цель визита - мониторинг работ по благоустройству и реконструкции социально важных объектов, включенных в народную программу "Единой России". 

Первым таким объектом стала средняя школа №4. С начала 2024 года в учреждении идет капитальный ремонт в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования госпрограммы "Развитие образования". Общий объем финансирования проекта составил 144,6 млн рублей, в том числе за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов. На сегодняшний день работы идут как снаружи, так и внутри здания школы. 

"Внутри учреждения уже проведены работы по монтажу электрооборудования, систем водоснабжения, водоотведения и пожарной сигнализации. Параллельно проводится укладка керамогранита в коридорах,  штукатурка стен, замена окон. Ученики и их родители могут в режиме онлайн  следить за ходом ремонта – на сайте школы и в группе в социальных сетях постоянно выкладываются новости и актуальные фотографии", - рассказала глава местного самоуправления г.о. Навашинский, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Татьяна Берсенева.

Также депутат ознакомилась с ходом работ по реконструкции существующих и строительству новых водопроводных сетей в рамках программы Нижегородской области "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023-2027 годы)". До 2019 года источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в Навашине было шесть артезианских скважин, и процент добывающейся нестандартной воды составлял более 60. На неудовлетворительное качество воды также влиял износ водопроводных сетей 1924 года постройки. Единственным оптимальным вариантом изменения ситуации стало строительство нового водозабора и водовода от участка Южно-Горьковского месторождения подземных вод.

Так, в 2022 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" завершились строительно-монтажные работы от Южно-Горьковского месторождения подземных вод до города Навашино. Были выполнены работы по прокладке 9 км водовода, прокладке внутриплощадочных сетей протяженностью 1 км, монтаж 2 резервуаров очищенной воды, станции очистки воды и 2 трансформаторных подстанций. В настоящее время приступили к следующему этапу модернизации системы водоснабжения - замене городских водопроводных сетей, износ которых достигает 90%. В результате будет выполнена замена около 19 км магистральных сетей.

«Все аспекты жизни человека неразрывно связаны с использованием воды, причем потребность в ней постоянно растет. Одной из главных целей системы водоснабжения является обеспечение населения качественной водой, отвечающей санитарным и гигиеническим стандартам. Мы должны сделать все зависящее от нас, чтобы доступ потребителей к воде был непрерывным и безопасным", - подчеркнула Наталья Назарова.

В этот же день парламентарий посмотрела, как идет благоустройство сквера "Счастливый адрес" около отдела ЗАГС. Общественное пространство будет обновлено в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Стоимость работ составляет более 9,1 млн рублей.

За благоустройство сквера в прошлом году в ходе рейтингового голосования было отдано больше всего голосов. Сейчас ведутся работы по частичному выравниванию и планировке поверхностей, укладке тротуарной плитки, спилу аварийных деревьев. К августу этого года будет заменено асфальтовое покрытие, разбиты клумбы, установлены скамейки и проведено освещение.

"Новый сквер станет не только уютным уголком для отдыха горожан, но и местом, где звучат смех детей и звенят первые свадебные колокольчики. Такие обновленные общественные пространства несут в себе дух семейного тепла и радости, вдохновляя на новые свершения и создавая особенную атмосферу любви и согласия. В Год семьи такие инициативы придают городу особый шарм и формируют новый уровень культурной жизни", - отметила Наталья Назарова.

Напомним, более 215 тысяч  предложений внесли жители Нижегородской области в народную программу "Единой России". Наибольшее внимание уделено здравоохранению, образованию, городской среде, ЖКХ, экономике, культуре, экологии, а также повышению качества жизни на селе.

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Теги:
Единая Россия Навашинский городской округ Наталья Назарова
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