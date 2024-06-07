Сотрудники Госюрбюро проводят прием участников СВО в Нижнем Новгороде Общество

В офисе Госюрбюро, работающего на базе нижегородского Центра занятости населения на ул. Рождественской, специалисты помогают не только в разрешении трудовых споров граждан, но и уделяют особое внимание участникам СВО, которые после ранения возвращаются к мирной жизни. Об этом сообщает ГКУ НО "Госюрбюро".

Так, на днях директор Госюрбюро Максим Фомичев проконсультировал участника СВО по вопросу права на страховую выплату по инвалидности. Военнослужащему разъяснили, что в контракте указана единовременная выплата в случае получения ранения, а не страховая, поэтому такие граждане не подлежат обязательному государственному страхованию и получают всю сумму от Министерства обороны РФ на основании медицинских документов и справки.

Бесплатная юридическая помощь, оказываемая Госюрбюро, для удобства заявителей сейчас включена в военный социальный контракт. При необходимости члены семей участников СВО вправе обратиться за ее получением лично.

"Госюрбюро является нашим давним партнёром, работу которого мы высоко ценим. Бесплатную юридическую помощь полного цикла в интересах определённых категорий граждан сейчас могут оказать исключительно государственные юристы", - сказал руководитель Управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Напомним, развитие государственных юридических бюро, бесплатно оказывающих юридическую помощь, было поддержано 13 мая 2021 года президентом России Владимиром Путиным на совещании кабинета министров.

Узнать о праве на получение государственной бесплатной юридической помощи и адресах структурных подразделений можно по телефонам: (831) 430-02-00, 430-01-31 или по адресу: Нижний Новгород, ул. Рождественская, 24, ГКУ НО "Госюрбюро НО".