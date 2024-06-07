Около 140 человек приедут в Семенов из Белоруссии на III Съезд малых городов Общество

Порядка 140 человек ожидаются в качестве гостей из Республики Беларусь на III съезде малых городов Нижегородской и Гродненской областей. Мероприятие пройдет в Семенове 14-15 июня.

В рамках брифинга на площадке Дома народного единства 10 июня, посвященного предстоящему событию, сенатор от Нижегородской области Ольга Щетинина отметила важность проведения подобных мероприятий.

"Съезд малых городов - это народная дипломатия. Это обмен лучшими образовательными и культурными практиками, это развитие дальнейшего сотрудничества между регионами. Это внедрение лучшего опыта в муниципалитетах. Нам есть, чему поучиться у наших белорусских коллег", - сказала сенатор.

Депутат, руководитель аппарата нижегородского Заксобрания Максим Ребров рассказал, что в рамках съезда запланирована работа с молодежными объединениями Нижегородской области, ПФО и Республики Беларусь.

Особенность Нижегородской области как региона, всегда являющегося пилотным и инновационным, выделил руководитель Представительства Нижегородской области в Республике Беларусь Андрей Дудкин.

"Этот формат не имеет аналогов. Идея проведения таких съездов родилась у нас в глубинке, в Ваче. И эта идея была поддержана. Такие мероприятия укрепляют партнерские отношения между регионами, развивают науку, туризм, сельское хозяйство и многое другое", - отметил он.

Как сообщалось ранее, Съезд малых городов пройдёт в Семёнове в 2024 году.

Напомним, что Нижегородскую область посетила делегация из Гродненской области Республики Беларусь.