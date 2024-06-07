Два новых стандарта СНЛК вступят в силу в России с 1 ноября Общество

Два новых госстандарта СНЛК вступят в силу 1 ноября 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Пять лет назад в России была возрождена сеть мониторинга радиационных, химических и биологических рисков (сеть наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения - СНЛК). Вводимые национальные стандарты впервые определят её общие положения и термины.

Согласно информации, ГОСТы, разработанные учёными ВНИИ ГОЧС, предназначены для использования органами исполнительной власти разных уровней и организациями при мониторинге радиационных, химических и биологических рисков на территории РФ.

Они позволят организовать качественную планомерную или экстренную защиту населения и объектов экономики в случае загрязнения окружающей среды при ЧС.

В ВНИИ ГОЧС прокомментировали, что возрождение в России существовавшей ранее сети СНЛК началось в 2019 году после выхода постановления правительства "О порядке функционирования сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения". Координация возложена на МЧС.

Сейчас в стране действует более 3,5 тысячи организаций и учреждений СНЛК: около 2 тысяч из них - федеральные, остальные - региональные.