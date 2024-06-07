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Бизнес

"Росбанк Авто": россияне предпочитают авто с пробегом, как и три года назад

11 июня 2024 13:16  [96] Бизнес

Сегмент рынка подержанных автомобилей в России продолжает расти в 1 половине 2024 года. И большая доля продаваемого транспорта реализуется по средствам автокредитования. В частности, в "Росбанк Авто" мы можем отметить растущий интерес наших клиентов к б/у автомобилям.

"Росбанк Авто" провели исследование своего портфеля автомобилей с пробегом за 1 квартал. Больше всего наши клиенты предпочитали бренды KIA (13% от общего количества выдач), ВАЗ (11%), Hyundai (10%) и Toyota (8%). В первой десятке давно знакомые нам бренды: Nissan (5,7%), Renault (5,3%), Volkswagen (5,2%), Skoda (3%), Ford (2,9%), BMW (2,6%). Разворот на восток хорошо заметен, когда мы изучаем продажи новых моделей, а вот среди вариантов, где в ПТС уже были отметки, представители Поднебесной пока не так сильны. 

Несмотря на то, что китайских автомобилей пока нет среди лидеров б/у сегмента, их доля уверенно растет. Это отмечает "Росбанк Авто" изучая свой портфель – доля китайских авто неуклонно растет за последние полтора года. Такой тренд подтверждают и эксперты "Авито Авто". На пресс-конференции, посвященной премии "Автомобиль года 23" они отметили, что за 23 год доля китайских брендов в категории "автомобили с пробегом выросла" на 2,9% и достигла 5,1% от общего количества объявлений о продаже б/у авто. Крупные бренды: Geely, Chery и Haval, несомненно, будут в первой десятке в следующем году. Возможно, там они окажутся и по итогам 2024 года. 

Самые популярные модели, казалось бы, остаются теми же. Топ-10 по количеству проданных "Росбанк Авто" автомобилей: 

Kia Rio
Hyundai Solaris
ВАЗ Vesta
ВАЗ Granta
Kia Sportage
Toyota Camry
Hyundai Creta
Nissan Qashqai
Volkswagen Tiguan
Geely Monjaro

В десятке самых продаваемых мы видим новичка, Geely Monjaro. Остальные участники рейтинга, такое ощущение, что не меняются последнюю декаду. 

"Интерес к автомобилям с пробегом обусловлен рядом факторов. Это ценовая доступность – не все готовы расставаться с такой солидной суммой. Средняя стоимость нового авто сейчас переваливает за 2,6 млн рублей. 

Однако это не единственная причина. Сейчас популярны 3-5 летние автомобили с небольшим пробегом, ввозимые из-за рубежа. Это каналы параллельного импорта из Германии, ОАЭ, Кореи, стран бывшего СНГ. Зачастую это не бюджетный сегмент, но соотношение цена/состояние транспорта удовлетворяет многих потребителей на данный момент", - говорит Екатерина Конова, директор департамента розничного автокредитования "Росбанк Авто". 

Комментирует директор территориального офиса Росбанка в Нижнем Новгороде Татьяна Ермакова: "Несмотря на то, что нижегородцы сегодня активно рассматривают машины китайского автопрома, нужно понимать, что наибольшим авторитетом пользуются проверенные временем бренды и модели автомобилей".

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Теги:
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