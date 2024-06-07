Слет "Сила добровольчества" прошел в Нижегородской области Общество

Фото: организаторы мероприятия

Слет "серебряных" волонтеров "Сила добровольчества" прошел в регионе. Об этом сообщили в АНО "Волонтерский центр Нижегородской области".

На протяжении нескольких дней около 60 волонтеров прорабатывали свои навыки, а также обсудили реализацию системы наставничества в современном формате по проекту "Серебряный" наставник".

Руководитель нижегородской региональной благотворительной общественной организации "Забота" Наталья Симонова в качестве одного из итогов мероприятия отметила потенциал "серебряных" волонтеров.

"Причем наши взрослые добровольцы своим примером вовлекают в волонтерство самые разные слои населения, в том числе переселенцев с территорий ДНР и ЛНР, молодежь, сельских жителей", - добавила она.

"Сила добровольчества" - масштабное мероприятие для регионального сообщества "серебряных" волонтеров. Мы гордимся нашими добровольцами и надеемся, что разработанные на выездном мероприятии идеи и предложения, особенно касающиеся наставничества, найдут новые векторы развития", - поделилась генеральный директор АНО "Волонтерский центр Нижегородской области" Мария Самоделкина.

Ранее сообщалось, что цифровые волонтеры провели для школьников и студентов обучающую сессию в Балахне.