Слет "Сила добровольчества" прошел в Нижегородской области

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Слет "серебряных" волонтеров "Сила добровольчества" прошел в регионе. Об этом сообщили в АНО "Волонтерский центр Нижегородской области".
На протяжении нескольких дней около 60 волонтеров прорабатывали свои навыки, а также обсудили реализацию системы наставничества в современном формате по проекту "Серебряный" наставник".
Руководитель нижегородской региональной благотворительной общественной организации "Забота" Наталья Симонова в качестве одного из итогов мероприятия отметила потенциал "серебряных" волонтеров.
"Причем наши взрослые добровольцы своим примером вовлекают в волонтерство самые разные слои населения, в том числе переселенцев с территорий ДНР и ЛНР, молодежь, сельских жителей", - добавила она.
"Сила добровольчества" - масштабное мероприятие для регионального сообщества "серебряных" волонтеров. Мы гордимся нашими добровольцами и надеемся, что разработанные на выездном мероприятии идеи и предложения, особенно касающиеся наставничества, найдут новые векторы развития", - поделилась генеральный директор АНО "Волонтерский центр Нижегородской области" Мария Самоделкина.
Ранее сообщалось, что цифровые волонтеры провели для школьников и студентов обучающую сессию в Балахне.
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