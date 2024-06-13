НИА "Нижний Новгород" представляет интернет-конференцию Всеволода Евстигнеева Общество

Фото: Михаил Солунин

НИА "Нижний Новгород" представляет интернет-конференцию управляющего ВТБ в Нижегородской области Всеволода Евстигнеева.

Тема интернет-конференции "Интеграция ВТБ с банком "Открытие".

В рамках интернет-конференции управляющий ВТБ в Нижегородской области Всеволод Евстигнеев ответит на вопросы читателей о том, как проходит объединение двух банков в регионе и что получают клиенты от интеграции.

Вопросы спикеру принимаются до 8 июля по ссылке.