НИА "Нижний Новгород" представляет интернет-конференцию Всеволода Евстигнеева

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НИА "Нижний Новгород" представляет интернет-конференцию управляющего ВТБ в Нижегородской области Всеволода Евстигнеева.
Тема интернет-конференции "Интеграция ВТБ с банком "Открытие".
В рамках интернет-конференции управляющий ВТБ в Нижегородской области Всеволод Евстигнеев ответит на вопросы читателей о том, как проходит объединение двух банков в регионе и что получают клиенты от интеграции.
Вопросы спикеру принимаются до 8 июля по ссылке.
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