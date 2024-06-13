Участок теплотрассы ремонтируют на улице Славянской Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Накануне нового отопительного сезона в Нижнем Новгороде проходит ремонт магистральной теплотрассы на перекрестке улиц Славянской и Студеной. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Изношенность участка выявили по итогам прохождения отопительного сезона и дополнительных исследований. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проверил выполнение ремонтных работ.

"По моему поручению проведена аналитика технологических нарушений, и "Теплоэнерго" дополнительно внесло в программу ремонта 83 участка, в том числе этот. От этого участка магистрального трубопровода диаметром 800 мм получают тепло и горячую воду больше 30 социальных учреждений – это и здравоохранение, и детские сады, и школы, несколько сотен организаций и предприятий, порядка 300 жилых домов. Работа сложная, поэтому ведётся открытым способом с перекрытием движения. Поручил следить за тем, чтобы это делалось поэтапно, с соблюдением сроков и последующим качественным восстановлением благоустройства. Теплоэнерго в этом году планирует переложить порядка 140 километров сетей, и это не просто цифры, а повышение надежности и снижение количества аварий в будущем отопительном периоде", - отметил глава города.

Гендиректор нижегородского "Теплоэнерго" Илья Халтурин уточнил, что на данном объекте работа будет выполняться последовательно на четырех участках, чтобы постепенно обеспечивать проезды к административным зданиям и жилым домам в районе.

"Ремонтную кампанию по городу мы начали традиционно с начала года. Основная задача – за короткий теплый период выполнить основную часть работ, чтобы в конце августа приступить к заполнению тепловых сетей. Параллельно проводятся необходимые регламентные работы – по графику в профремонт выводятся источники тепловой энергии для выполнения ремонтов и замены оборудования", - сказал Илья Халтурин.

Ранее сообщалось, что улицу Грузинскую в Нижнем Новгороде перекроют в июле из-за ремонта теплотрассы.