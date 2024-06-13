Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
Лютеранское кладбище XVII века нашли у метромоста в Нижнем Новгороде
Стихотворение Глеба Никитина, посвящённое Нижнему Новгороду
Парк 777-летия Нижнего Новгорода на Автозаводе благоустроят
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
14 июня 2024 18:54  [240] Третий Съезд малых городов Нижегородской и Гродненской областей открылся в Семенове
14 июня 2024 18:41  [212] Участок теплотрассы ремонтируют на улице Славянской
14 июня 2024 18:23  [214] Посевная кампания завершилась в Нижегородской области
14 июня 2024 18:14  [207] Подрядчик получил штраф в 2 млн рублей за сорванные сроки сдачи ФОКа в Ждановском
14 июня 2024 17:39  [217] Более 40 нижегородцев получили нагрудный знак "Почетный донор России" во Всемирный день донора
14 июня 2024 17:21  [228] Исполнителя ремонта подземного перехода у Дворца спорта ждет судебное разбирательство
14 июня 2024 17:16  [226] Нижегородцы собрали для детских домов ЛНР и ДНР гумпомощь на 4,5 млн рублей
14 июня 2024 17:04  [244] Нижегородские судебные приставы помогли инвалиду заселиться в квартиру
14 июня 2024 16:44  [221] Два случая бешенства у животных подтвердили в Нижегородской области 
14 июня 2024 16:33  [211] Десять дорог к зонам отдыха отремонтируют в Нижегородской области в 2024 году
Общество

Участок теплотрассы ремонтируют на улице Славянской

14 июня 2024 18:41  [212] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Накануне нового отопительного сезона в Нижнем Новгороде проходит ремонт магистральной теплотрассы на перекрестке улиц Славянской и Студеной. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Изношенность участка выявили по итогам прохождения отопительного сезона и дополнительных исследований. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проверил выполнение ремонтных работ.

"По моему поручению проведена аналитика технологических нарушений, и "Теплоэнерго" дополнительно внесло в программу ремонта 83 участка, в том числе этот. От этого участка магистрального трубопровода диаметром 800 мм получают тепло и горячую воду больше 30 социальных учреждений – это и здравоохранение, и детские сады, и школы, несколько сотен организаций и предприятий, порядка 300 жилых домов. Работа сложная, поэтому ведётся открытым способом с перекрытием движения. Поручил следить за тем, чтобы это делалось поэтапно, с соблюдением сроков и последующим качественным восстановлением благоустройства. Теплоэнерго в этом году планирует переложить порядка 140 километров сетей, и это не просто цифры, а повышение надежности и снижение количества аварий в будущем отопительном периоде", - отметил глава города.

Гендиректор нижегородского "Теплоэнерго" Илья Халтурин уточнил, что на данном объекте работа будет выполняться последовательно на четырех участках, чтобы постепенно обеспечивать проезды к административным зданиям и жилым домам в районе.

"Ремонтную кампанию по городу мы начали традиционно с начала года. Основная задача – за короткий теплый период выполнить основную часть работ, чтобы в конце августа приступить к заполнению тепловых сетей. Параллельно проводятся необходимые регламентные работы – по графику в профремонт выводятся источники тепловой энергии для выполнения ремонтов и замены оборудования", - сказал Илья Халтурин.

Ранее сообщалось, что улицу Грузинскую в Нижнем Новгороде перекроют в июле из-за ремонта теплотрассы.

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ремонтные работы Теплоэнерго
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph