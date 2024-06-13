Дополнительные средства на повышение зарплаты соцработникам заложены в бюджет Нижегородской области Экономика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Заксобрание региона проект поправок в бюджет на 2024 год. Внесение изменений связано главным образом с доведением заработной платы "указных" категорий работников, с изменением Адресной инвестиционной программы, а также с корректировкой объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

"Благодаря решениям президента России регулярно повышается оплата труда представителей важнейших профессий – медицинских, социальных работников, педагогов. Закладываем в бюджет и финансирование новых социальных проектов, в частности строительство школ и спортивных объектов, пользуясь различными инструментами привлечения средств", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

По словам заместителя главы региона, на увеличение заработной платы "указных" категорий работников предлагается направить 5,8 млрд рублей из 9,1 млрд, на которые планируется увеличить расходы областного бюджета.

Еще часть средств будет направлена на реализацию концессионных соглашений по строительству школ в Дзержинске и Арзамасе (около 288 млн рублей), концессионного соглашения в отношении мини-футбольного спортивного комплекса (256 млн рублей). 216 млн запланировано на обеспечение деятельности Регионального центра адаптивных видов спорта и Регионального центра спортивной медицины.

При принятии поправок Заксобранием региона доходы будут увеличены также на 9,1 млрд рублей. В основном это произойдет за счет роста налоговой базы.