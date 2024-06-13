Мастер-класс по армрестлингу от чемпиона прошел в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: НРО "Единая Россия"

В Штабе общественной поддержки "Единой России" состоялся мастер-класс от заместителя руководителя Федерации армрестлинга Нижегородской области, чемпиона Приволжского Федерального округа, призера Чемпионата России Вадима Панкеева. Как сообщает пресс-служба РИК НРО "Единая Россия", занятие прошло в рамках всероссийского марафона "Сила России" сторонников партии.

Испытать свою силу и выносливость в борьбе на руках решили активисты "Молодой Гвардии". Спортсмен рассказал участникам об истории и правилах армрестлинга. Затем он объяснил основные приемы и техники, которые помогают одержать победу в поединке, и дал необходимые советы.

"Важно правильно ставить руку, держать плечо прижатым к столу и использовать вес всего тела, а не только мышц руки. Также нужно тренировать хват, кисть и предплечье, чтобы иметь максимальную силу в поединке", - поделился секретами мастер.

Затем участники разбились на пары и приступили к практическим занятиям. Под чутким руководством тренера ребята оттачивали техники, пробовали различные приемы и с азартом сражались друг с другом.

"Это был очень интересный и познавательный мастер-класс, - рассказал участник Илья Ширшов. - Я узнал много нового об армрестлинге и даже смог победить в нескольких схватках. Теперь я вдохновлен и хочу продолжить тренироваться, чтобы стать настоящим мастером этого вида спорта".

Чемпион отметил, что для победы в армрестлинге необходимы не только развитая мускулатура и сила, но регулярные тренировки, уверенность в себе и сила духа.

"Считаю, что наши активисты должны быть сильны не только в интеллектуальных дуэлях, но и физически. По запросу ребят мы организовали занятия по армрестлингу. Спарринги позволяют прочувствовать возможности своего тела, закаляют характер и поднимают настроение. Во время сложной сессии после очередного экзамена здорово выплеснуть эмоции и зарядиться позитивом!", - сказал руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Роман Зыков.

Напомним, 1 июня в Нижегородской области стартовал второй летний сезон спортивного марафона "Сила России" сторонников партии "Единая Россия". Марафон продлится почти все лето – финал запланирован 10 августа в День физкультурника. В рамках проекта в регионе пройдут различные спортивные фестивали для семей, мастер- классы и зарядки с чемпионами, турниры по командным видам спорта и много других мероприятий для тех, кто любит спорт, независимо от возраста и уровня подготовки.

Создание условий для занятий спортом в шаговой доступности, поддержка социально значимых проектов, направленных, в том числе, на развитие массового спорта, привлечение жителей к здоровому образу жизни и активному досугу включены в народную программы "Единой России".