Лютеранское кладбище XVII века нашли у метромоста в Нижнем Новгороде
Экспоцентр с гостиницей 5* построят возле Нижегородской ярмарки
Перекрытие Рождественской по выходным для гастрофестиваля
Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Спорт
17 июня 2024 13:14  [64] Более 30 сотрудников "Волгаэнерго" приняли участие в забеге "RUTS"
17 июня 2024 12:29  [109] Мастер-класс по армрестлингу от чемпиона прошел в Нижнем Новгороде
17 июня 2024 10:08  [136] Новый лыжероллерный сезон стартовал в России при поддержке Нижегородской областной фармации
16 июня 2024 16:43  [307] Полузащитник Никита Ермаков подписал контракт с ФК "Пари НН"
15 июня 2024 17:16  [417] Нижегородские спортсмены завоевали первые награды на Играх БРИКС
13 июня 2024 14:13  [347] Россиянка Светлана Колесниченко выиграла первое золото Игр БРИКС
13 июня 2024 12:06  [360] Игры БРИКС открылись в Казани
13 июня 2024 08:58  [355] Юная нижегородка Кристина Завиваева взяла "бронзу" Первенства Азии по рапиду
11 июня 2024 18:47  [455] Нижегородец Кирилл Грибов стал победителем первенства мира по муайтай 2024
11 июня 2024 16:12  [469] Молодежный межнациональный турнир прошел накануне Дня России в Нижнем Новгороде
Спорт

Мастер-класс по армрестлингу от чемпиона прошел в Нижнем Новгороде

17 июня 2024 12:29  [109] Спорт

Фото: НРО "Единая Россия"

В Штабе общественной поддержки "Единой России" состоялся мастер-класс от заместителя руководителя Федерации армрестлинга Нижегородской области, чемпиона Приволжского Федерального округа, призера Чемпионата России Вадима Панкеева. Как сообщает пресс-служба РИК НРО "Единая Россия", занятие прошло в рамках всероссийского марафона "Сила России" сторонников партии.

Испытать свою силу и выносливость в борьбе на руках решили активисты "Молодой Гвардии". Спортсмен рассказал участникам об истории и правилах армрестлинга. Затем он объяснил основные приемы и техники, которые помогают одержать победу в поединке, и дал необходимые советы.

"Важно правильно ставить руку, держать плечо прижатым к столу и использовать вес всего тела, а не только мышц руки. Также нужно тренировать хват, кисть и предплечье, чтобы иметь максимальную силу в поединке", - поделился секретами мастер.

Затем участники разбились на пары и приступили к практическим занятиям. Под чутким руководством тренера ребята оттачивали техники, пробовали различные приемы и с азартом сражались друг с другом.

"Это был очень интересный и познавательный мастер-класс, - рассказал участник Илья Ширшов. - Я узнал много нового об армрестлинге и даже смог победить в нескольких схватках. Теперь я вдохновлен и хочу продолжить тренироваться, чтобы стать настоящим мастером этого вида спорта".

Чемпион отметил, что для победы в армрестлинге необходимы не только развитая мускулатура и сила, но регулярные тренировки, уверенность в себе и сила духа.

"Считаю, что наши активисты должны быть сильны не только в интеллектуальных дуэлях, но и физически. По запросу ребят мы организовали занятия по армрестлингу. Спарринги позволяют прочувствовать возможности своего тела, закаляют характер и поднимают настроение. Во время сложной сессии после очередного экзамена здорово выплеснуть эмоции и зарядиться позитивом!", - сказал руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Роман Зыков.

Напомним, 1 июня в Нижегородской области стартовал второй летний сезон спортивного марафона "Сила России" сторонников партии "Единая Россия". Марафон продлится почти все лето – финал запланирован 10 августа в День физкультурника. В рамках проекта в регионе пройдут различные спортивные фестивали для семей, мастер- классы и зарядки с чемпионами, турниры по командным видам спорта и много других мероприятий для тех, кто любит спорт, независимо от возраста и уровня подготовки. 

Создание условий для занятий спортом в шаговой доступности, поддержка социально значимых проектов, направленных, в том числе, на развитие массового спорта, привлечение жителей к здоровому образу жизни и активному досугу включены в народную программы "Единой России".

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph