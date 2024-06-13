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Общество

Депутаты Гордумы оценили результаты финансово-экономической деятельности АО "Теплоэнерго"

18 июня 2024 07:11  [61] Общество

17 июня члены постоянной комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству городской Думы Нижнего Новгорода, прошедшей под председательством Сергея Пляскина, заслушали доклад руководителя АО «Теплоэнерго» Ильи Халтурина о деятельности предприятия в 2023 году.

По информации докладчика, все финансовые показатели бизнес-плана, утвержденные Советом директоров на 2023 год, акционерным обществом были выполнены. Выручка предприятия по итогам 2023 года превысила 13,4 млрд рублей, валовая прибыль составила 634 млн рублей, что на 8% больше плана.

Скорректирована и 20 ноября 2023 года утверждена долгосрочная инвестиционная программа на 2023-2047 годы. Значимым итогом масштабной работы по оформлению прав владения имущественным комплексом стало заключенное 30 июня 2023 года концессионного соглашения между Нижегородской областью, администрацией города и предприятием. В рамках соглашения АО "Теплоэнерго" до 2047 года инвестирует более 40 млрд рублей в развитие теплоэнергетического комплекса Нижнего Новгорода.

В 2023 году предприятие проводило работы, направленные на обеспечение надежности и качества работы теплоэнергетических объектов. По итогам года в рамках производственной программы предприятия было обновлено свыше 129 км тепловых сетей, что составляет 7,4% от их общей протяженности и превышает рекомендуемые 5%-ные показатели замены. Существенный прирост производственной программы стал возможен благодаря участию предприятия в федеральных проектах, финансируемых с привлечением средств Фонда развития территорий.

Заместитель председателя городской Думы Николай Сатаев, отметив масштаб деятельности по замене теплосетей, порекомендовал руководству "Теплоэнерго" более тщательно следить за качеством и сроками работ, осуществляемых многочисленными подрядчиками. Илья Халтурин согласился с наличием проблемы и пообещал ужесточить контроль.

Председатель постоянной комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству городской Думы Сергей Пляскин поинтересовался кадровой ситуацией на предприятии, обратив внимание на большое число вакансий. Докладчик признал наличие сложностей с комплектованием. Несмотря на регулярные индексации заработной платы - средняя заработная плата на предприятии по итогам 2023 года на 18% превысила уровень 2022 года и составила 66 685 рублей – в штате есть незаполненные вакансии. Работа по привлечению и закреплению сотрудников ведется постоянно. На 2024 год также запланировано несколько индексаций заработной платы.

Информация АО "Теплоэнерго" принята депутатами городской Думы к сведению.

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Теги:
Гордума ЖКХ Теплоэнерго
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