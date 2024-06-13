Молодые нижегородцы смогут присоединиться к проекту "Первые на Первом" Общество

Молодые нижегородцы смогут присоединиться к новому всероссийскому проекту "Первые на Первом". Об этом сообщили организаторы.

К работе в проекте приглашаются участники "Движения первых" возрастом от 12 до 25 лет. Молодые люди смогут узнать, как на телевидении выпускаются новости, шоу и подкасты. Образовательные мероприятия пройдут в Нижнем Новгороде.

Спикерами проекта выступят известные телеведущие и корреспонденты, в том числе, Наталья Семенихина, Егор Яцына, Антон Михалёв, Дмитрий Хаустов и Олег Грознецкий.

В качестве выпускной работы участник проекта должен будет представить итоговый видеосюжет. Авторов 50 лучших работ пригласят на практику в телевизионный технический центр "Останкино", где расположены аппаратно-студийные комплексы "Первого канала".