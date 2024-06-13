Лютеранское кладбище XVII века нашли у метромоста в Нижнем Новгороде
Парк 777-летия Нижнего Новгорода на Автозаводе благоустроят
Стихотворение Глеба Никитина, посвящённое Нижнему Новгороду
Перекрытие Рождественской по выходным для гастрофестиваля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
18 июня 2024 14:24  [10] Продажу энергетиков детям запретят в России с 1 сентября 2024 года
18 июня 2024 14:16  [37] Молодые нижегородцы смогут присоединиться к проекту "Первые на Первом"
18 июня 2024 13:48  [77] Александр Соколов: "Вышли с предложением о методике индексации тарифа ежегодно"
18 июня 2024 13:20  [92] "Леруа Мерлен" в России сменит название на "Лемана Про"
18 июня 2024 13:09  [119] Трамваи №5 в Нижнем Новгороде изменили маршрут из-за последствий грозы
18 июня 2024 12:58  [100] Рустам Досаев: "Повышение стоимости проезда поможет сократить издержки"
18 июня 2024 12:57  [112] Морской курорт "Волшебный Байкал" будет построен в России 
18 июня 2024 11:42  [134] Гендиректор "Кухни на районе", салатами которой отравились нижегородцы, задержан
18 июня 2024 09:18  [166] Центр биологизации АПК создан на базе ПИМУ при поддержке Нижегородского НОЦ
18 июня 2024 08:55  [217] Ливни накроют Нижегородскую область днём и вечером 18 июня
Общество

Молодые нижегородцы смогут присоединиться к проекту "Первые на Первом"

18 июня 2024 14:16  [37] Общество

Молодые нижегородцы смогут присоединиться к новому всероссийскому проекту "Первые на Первом". Об этом сообщили организаторы.

К работе в проекте приглашаются участники "Движения первых" возрастом от 12 до 25 лет. Молодые люди смогут узнать, как на телевидении выпускаются новости, шоу и подкасты. Образовательные мероприятия пройдут в Нижнем Новгороде.

Спикерами проекта выступят известные телеведущие и корреспонденты, в том числе, Наталья Семенихина, Егор Яцына, Антон Михалёв, Дмитрий Хаустов и Олег Грознецкий.

В качестве выпускной работы участник проекта должен будет представить итоговый видеосюжет. Авторов 50 лучших работ пригласят на практику в телевизионный технический центр "Останкино", где расположены аппаратно-студийные комплексы "Первого канала".

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
СМИ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph