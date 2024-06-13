Новую ферму построили в Бутурлинском районе Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый животноводческий комплекс открылся в Бутурлинском округе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Ферма на 1400 голов включает в себя несколько корпусов для беспривязного содержания коров с доильно-молочным блоком и родильным отделением.

Проектная мощность фермы – 10 тысяч тонн молока в год, выйти на которую инвестор планирует уже 2025 году. Сейчас комплекс заполнен наполовину.

"Для нас важно, что в регионе продолжает развиваться отрасль производства и переработки молока, и мы готовы оказывать инвесторам поддержку. Товариществу было возмещено из регионального бюджета 133 из 320 млн рублей, вложенных в строительство", - сказал замгубернатора региона Андрей Саносян.

Около 50% затрат на строительство животноводческого комплекса инвестору было возмещено в рамках региональной программы "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области".

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов напомнил, что в 2023 году в регионе было произведено 627 тысяч тонн молока, а для полного самообеспечения этим продуктом не хватает еще 100 тысяч тонн. Запланировано возведение еще 4 аналогичных комплексов в районах области.

Напомним, роботизированная ферма на 130 голов открылась в Шарангском районе.