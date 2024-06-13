Ученые ННГУ создали нейроморфный процессор для обработки большого количества данных Общество

Фото: пресс-служба ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Первый прототип сверхпроводниковой нейроморфной сети смоделировали ученые ННГУ им. Н.И. Лобачевского в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Нейроморфный процессор может применяться для обработки большого количества данных, в том числе широкополосных космических сигналов.

Физики ННГУ предложили дизайн нейроморфного процессора на сверхпроводниках, который по быстродействию и энергоэффективности в десятки раз превосходит полупроводниковые аналоги.

Сверхпроводники из алюминия или ниобия работают при очень низких температурах, что позволяет интегрировать нейросети на сверхпроводниках в оборудование космических спутников, телескопов и станций.

"Преимущество нашей модели в том, что подобная нейросеть может работать и в классическом, и в квантовом режиме. Например, использоваться как сопроцессор для обработки квантовой информации", - рассказала автор исследования, руководитель лаборатории теории наноструктур Научно-исследовательского физико-технического института ННГУ им. Н.И. Лобачевского Марина Бастракова.

Проект реализован при грантовой поддержке Российского научного фонда. Исследование провели ученые лаборатории теории наноструктур НИФТИ ННГУ при участии сотрудников Российского квантового центра.

Напомним, что созданная физиками ННГУ нанопленка позволит заряжать гаджеты от температуры тела.