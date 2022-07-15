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Созданная физиками ННГУ наноплёнка позволит заряжать гаджеты от температуры тела. О новой разработке нижегородских учёных рассказали в пресс-службе вуза.
Согласно информации, наноплёнка разработана на основе силицида марганца, который преобразуют тепло в электричество.
Разработка способна работать даже в космосе, благодаря расширенному температурному интервалу от 30 до 800 градусов по Цельсию, при сильном радиационном фоне и с меньшими энергопотерями, чем полупроводниковые аналоги.
Толщина наноплёнок, созданных нижегородскими учёными, не превышает 100 нанометров, а вес – миллионных долей грамма.
Как рассказали в ННГУ, разработка может использоваться в обшивке космических кораблей для снижения веса и энергозатрат оборудования, а также в быту: для зарядки гаджетов от тепла тела или в термоэлектрической одежде с функцией кондиционирования.
Как рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории спиновой и оптической электроники Научно-исследовательского физико-технического института ННГУ Михаил Дорохин, плёнка со сложной кристаллической структурой образуется при соединении в вакууме марганца и кремния."Импульсно-лазерным осаждением сначала распыляется кремниевая, а затем марганцевая мишень. Проблему нестабильности термоэлектрических свойств материала мы решили с помощью электроимпульсного плазменного спекания порошковой смеси двух металлов. Это увеличило однородность структур и мишени, и пленки, которая получается при её распылении. В результате мы получили более стабильные образцы термоэлементов разной толщины", – пояснил учёный.
Ранее сообщалось, что в ННГУ начали реализовывать проект инженерной школы.
Также напомним, что нижегородские ученые создали перспективные катализаторы для микроэлектроники.
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