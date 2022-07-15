Созданная физиками ННГУ наноплёнка позволит заряжать гаджеты от температуры тела Общество

Фото: пресс-служба ННГУ

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Созданная физиками ННГУ наноплёнка позволит заряжать гаджеты от температуры тела. О новой разработке нижегородских учёных рассказали в пресс-службе вуза.

Согласно информации, наноплёнка разработана на основе силицида марганца, который преобразуют тепло в электричество.

Разработка способна работать даже в космосе, благодаря расширенному температурному интервалу от 30 до 800 градусов по Цельсию, при сильном радиационном фоне и с меньшими энергопотерями, чем полупроводниковые аналоги.

Толщина наноплёнок, созданных нижегородскими учёными, не превышает 100 нанометров, а вес – миллионных долей грамма.

Как рассказали в ННГУ, разработка может использоваться в обшивке космических кораблей для снижения веса и энергозатрат оборудования, а также в быту: для зарядки гаджетов от тепла тела или в термоэлектрической одежде с функцией кондиционирования.

Как рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории спиновой и оптической электроники Научно-исследовательского физико-технического института ННГУ Михаил Дорохин, плёнка со сложной кристаллической структурой образуется при соединении в вакууме марганца и кремния.

"Импульсно-лазерным осаждением сначала распыляется кремниевая, а затем марганцевая мишень. Проблему нестабильности термоэлектрических свойств материала мы решили с помощью электроимпульсного плазменного спекания порошковой смеси двух металлов. Это увеличило однородность структур и мишени, и пленки, которая получается при её распылении. В результате мы получили более стабильные образцы термоэлементов разной толщины", – пояснил учёный.

Ранее сообщалось, что в ННГУ начали реализовывать проект инженерной школы.

Также напомним, что нижегородские ученые создали перспективные катализаторы для микроэлектроники.