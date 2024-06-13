Экспоцентр с гостиницей 5* построят возле Нижегородской ярмарки
Стихотворение Глеба Никитина, посвящённое Нижнему Новгороду
Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 12-18 июля
Парк 777-летия Нижнего Новгорода на Автозаводе благоустроят
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 июня 2024 15:40  [18] Проезд в нижегородском метро подорожает с 1 июля
24 июня 2024 15:14  [60] Нижегородских добровольцев проводили на СВО патриотическим концертом
24 июня 2024 15:05  [90] Около 30 незаконно возведенных объектов снесут в Нижнем Новгороде
24 июня 2024 14:58  [105] Станция для управления космическими аппаратами запущена в Нижнем Новгороде
24 июня 2024 14:51  [98] Шесть пострадавших от ботулизма нижегородцев по-прежнему находятся на ИВЛ
24 июня 2024 14:40  [111] Объявлены итоги XIII конкурса "Вместе в цифровое будущее"
24 июня 2024 13:36  [147] Эксперты предполагают снижение турпотока в Крым и Дагестан на фоне терактов
24 июня 2024 13:25  [147] Ещё один пешеходный переход обустроили на улице Коминтерна в Нижнем Новгороде
24 июня 2024 12:51  [163] Кабмин поддержал инициативу о конфискации за организацию нелегальной миграции
24 июня 2024 12:25  [161] Новый автобусный маршрут запустят из Нижнего Новгорода в Кулебаки
Общество

Станция для управления космическими аппаратами запущена в Нижнем Новгороде

24 июня 2024 14:58  [105] Общество

Фото: пресс-служба ННГУ им. Н.И. Лобачевского

В Передовой инженерной школе (ПИШ) Университета Лобачевского запустили систему связи с низкоорбитальными спутниками. Как сообщает пресс-служба вуза, во время запуска удалось принять и раскодировать спутниковые снимки северной части Европы, которые передали погодные спутники класса "Метеор".

Станцию "Завиток-М" разместили в специальном образовательном пространстве ПИШ ННГУ "Учебно-лабораторный интерактивный комплекс систем космической связи". Она включает в себя вычислительное оборудование, операторское место,  усилительно-приёмный тракт и антенну двусторонней спутниковой связи. Направленная подвижная антенна установлена на крыше корпуса №3 Университета Лобачевского.

Ожидается, что станция будет применяться как учебно-лабораторный комплекс и как тестовое оборудование при выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

По словам начальника научно-образовательного отделения космической связи ПИШ ННГУ Сергея Минеева, допуск к работе со станцией получат бакалавры и магистранты, которые проходят обучение по новым образовательным программам направления подготовки "Информационные системы и технологии". Студенты, получившие навыки приёма, обработки и анализа спутниковых и радиолокационных сигналов, смогут пройти стажировку у индустриальных партнёров Передовой инженерной школы Нижегородского госуниверситета. 

Воспользоваться возможностями станции спутниковой связи Университета Лобачевского смогут представители образовательных и научных центров Нижнего Новгорода.

Напомним, что ННГУ им. Лобачевского в этом году запустит собственный космический спутник, оснащённый двумя мощными спектральными камерами для дистанционного зондирования Земли. На основе полученных спутниковых данных сотрудники ННГУ будут анализировать состояние лесного покрова и агрокультур.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Космос ННГУ
Поделиться:
Новости по теме
28 февраля 2024 09:54  [709] ННГУ им. Лобачевского запустит собственный космический спутник в конце 2024 года
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph