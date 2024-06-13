Станция для управления космическими аппаратами запущена в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба ННГУ им. Н.И. Лобачевского

В Передовой инженерной школе (ПИШ) Университета Лобачевского запустили систему связи с низкоорбитальными спутниками. Как сообщает пресс-служба вуза, во время запуска удалось принять и раскодировать спутниковые снимки северной части Европы, которые передали погодные спутники класса "Метеор".

Станцию "Завиток-М" разместили в специальном образовательном пространстве ПИШ ННГУ "Учебно-лабораторный интерактивный комплекс систем космической связи". Она включает в себя вычислительное оборудование, операторское место, усилительно-приёмный тракт и антенну двусторонней спутниковой связи. Направленная подвижная антенна установлена на крыше корпуса №3 Университета Лобачевского.

Ожидается, что станция будет применяться как учебно-лабораторный комплекс и как тестовое оборудование при выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

По словам начальника научно-образовательного отделения космической связи ПИШ ННГУ Сергея Минеева, допуск к работе со станцией получат бакалавры и магистранты, которые проходят обучение по новым образовательным программам направления подготовки "Информационные системы и технологии". Студенты, получившие навыки приёма, обработки и анализа спутниковых и радиолокационных сигналов, смогут пройти стажировку у индустриальных партнёров Передовой инженерной школы Нижегородского госуниверситета.

Воспользоваться возможностями станции спутниковой связи Университета Лобачевского смогут представители образовательных и научных центров Нижнего Новгорода.

Напомним, что ННГУ им. Лобачевского в этом году запустит собственный космический спутник, оснащённый двумя мощными спектральными камерами для дистанционного зондирования Земли. На основе полученных спутниковых данных сотрудники ННГУ будут анализировать состояние лесного покрова и агрокультур.