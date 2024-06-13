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Общество

Евгений Люлин: "Нижегородская область вносит значительный вклад в дело возрождения речного пассажирского сообщения на Волге и Оке"

07 июля 2024 09:01  [1] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днём работников морского и речного флота.

"Уважаемые ветераны и работники морского и речного флота! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Внутренние водные пути Российской Федерации составляют сотни тысяч километров, а наш флот является гордостью страны. Благодаря вашему профессионализму, ответственности, верности своему делу наращиваются объемы перевозок, обновляется береговая инфраструктура.

Нижегородская область вносит значительный вклад в дело возрождения речного пассажирского сообщения на Волге и Оке – ежегодно открываются новые маршруты "Валдаев" и "Метеоров". Судостроительные и судоремонтные предприятия региона добиваются больших успехов.

Мы будем и дальше решать задачи по развитию отрасли речных перевозок, которая имеет огромное значение для экономики, помогает повышать туристическую активность. Огромное спасибо всем профессионалам, кто своим трудом укрепляет водный транспорт!" - говорится в поздравлении спикера ЗСНО Евгения Люлина.

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Теги:
Евгений Люлин Речные перевозки Флот
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