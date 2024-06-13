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Политика

Члены депутатского объединения "Единой России" подвели итоги работы за первое полугодие 2024 года в Нижнем Новгороде

26 июня 2024 09:51  [97] Политика

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

25 июня 2024 года состоялось собрание депутатского объединения партии "Единая Россия" в городской Думе Нижнего Новгорода под председательством Евгения Костина.

В заседании принял участие руководитель Нижегородского регионального исполкома партии "Единая Россия" Алексей Антонов. Он вручил благодарственные грамоты НРО Всероссийской политической партии "Единая Россия": Валерию Скакодубу "За активное участие в избирательной кампании президента Российской Федерации", Оксане Дектеревой и Михаилу Иванову "За большой личный вклад в реализацию федерального партийного проекта "Жители МКД" на территории Нижегородской области".

В ходе заседания Евгений Костин подвел итоги работы депутатского объединения за первое полугодие 2024 года. Он напомнил, что в его состав входит 25 депутатов из 34, что составляет 74 % от общего числа депутатов городской Думы.

За отчетный период было проведено шесть собраний депутатского объединения, на которых было рассмотрено более 30 вопросов, в том числе по социально значимым темам актуальной городской повестки: планы по благоустройству общественных пространств, реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!", мероприятия программы "Нижний Новгород – Культурная столица России", работу единой цифровой платформы "Лобачевский" и другие.

На заседаниях городской Думы членами депутатского объединения было поддержано 110 проектов решений.

Депутаты активно принимали участие во всех партийных и городских мероприятиях. Особое внимание было уделено формированию и отправке гуманитарных грузов жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, а также оказанию регулярной материальной помощи участникам СВО, гуманитарной помощи жителям Оренбургской области.

Принято решение о закреплении членов депутатского объединения за объектами нацпроекта «Безопасные качественные дороги», федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" и губернаторского проекта "Вам решать!". Депутаты регулярно осуществляют контроль за их реализацией на территории города.

Также в ходе заседания депутаты обсудили подготовку образовательных учреждений города Нижнего Новгорода к новому учебному году. Различные виды работ сейчас ведутся в 472 учреждениях образования города. Замена кровли, ремонт систем отопления и водоснабжения, противопожарная и антитеррористическая подготовка, закупка учебного и спортивного оборудования — все эти работы и приемка школ и детских садов должны завершиться до 15 августа. На эти цели в бюджете города предусмотрено 2,6 млрд рублей. Как отметил директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Владимир Радченко, все объекты будут сданы в срок. Депутаты приняли информацию к сведению.

"Депутаты активно участвуют в депутатском контроле по федеральному проекту ФКГС и губернаторскому проекту "Вам решать!", внимательно следят за подготовкой школ к новому учебному году. Отдельное спасибо коллегам, которые откликнулись на беду наших соседей по ПФО и собрали для пострадавших от наводнения в Оренбургской области гуманитарный груз, и тем, кто постоянно ведет работу по отправке гуманитарной помощи жителям Донбасса и поддерживает участников СВО", — отметил руководитель депутатского объединения "Единой России", исполняющий полномочия председателя городской Думы Евгений Костин.

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