Молодые парламентарии предложили меры поддержки для нижегородских ученых Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Второе заседание Молодёжного парламента VIII состава прошло в нижегородском Заксобрании. Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО.

Молодые парламентарии предлагают направить обращение к правительству Нижегородской области о расширении перечня грантовых номинаций для поддержки молодых ученых и предоставить аспирантам льготу на проезд в общественном транспорте. По оценке спикера нижегородского Заксобрания Евгения Люлина, новые меры поддержки ученых могут стать стимулом для развития молодежи в научной сфере.

Данный грант был утвержден правительством Нижегородской области в 2022 году. Согласно положению, в настоящее время конкурс проходит по двум номинациям: "Зеленые технологии" включает в себя такие направления как общее экологическое управление отходами, восстановление земель, борьбу с загрязнением воздуха. Вторая номинация - "Информационные технологии и технологии искусственного интеллекта".

Ранее вопрос о расширении мер поддержки молодых ученых в нашем регионе обсуждался на Парламентском дне в ботаническом ННГУ им. Лобачевского. Члены Молодежного парламента единогласно поддержали проект обращения о необходимости расширения номинаций, чтобы увеличить число участников.

"Наш анализ показал, что текущий перечень направлений не отражает всю специфику социально-экономического развития Нижегородской области. В связи с этим мы предлагаем дополнить перечень номинаций направлениями "Биология и Медицина", "Развитие промышленности", "Социально-гуманитарная наука". На наш взгляд, его расширение будет способствовать популяризации нижегородской науки и станет стимулом к научной работе", - рассказала председатель Молодежного парламента Татьяна Баранова.

Также на заседании Молодежного парламента была рассмотрена инициатива от студентов Дзержинского филиала ННГУ им. Лобачевского, которые выступили с идеей о предоставлении льготного 50-ти процентного проезда в общественном транспорте для аспирантов и ординаторов государственных вузов, расположенных на территории Нижегородской области. В условиях растущей инфляции и увеличения стоимости проезда такие меры станут значительной поддержкой для молодых ученых и будут способствовать устранению барьеров на пути к полноценной научной деятельности. В случае принятия предложения, Нижегородская область присоединится к списку регионов, таких как Москва и Екатеринбург, где подобные льготы уже реализованы.

"Льготы на проезд для молодых ученых в общественном транспорте прекращаются с потерей статуса студента, хотя они продолжают учиться. В связи с этим мы предлагаем дополнить статью регионального закона "О социальной поддержке отдельных категорий граждан" пунктом, где будут прописаны новые получатели. Это изменение позволит молодым ученым рассчитывать на поддержку и станет стимулом для продолжения научной карьеры в аспирантуре и научной сфере", – пояснила заместитель председателя Молодежного парламента Ангелина Минеичева.

"Приятно, что, начиная со своего первого рабочего собрания, молодые парламентарии показывают такую активность. Видно, что каждое из предложений прошло глубокий анализ ситуации и активную проработку. Этого мы как раз и хотим от молодых парламентариев. Их предложения должны работать на развитие не только молодежной политики, но и распространяться на все сферы нашей жизни", - резюмировал Евгений Люлин.

Для дальнейшей проработки все инициативы молодых парламентариев будут рассмотрены на заседаниях профильных комитетов и в случае положительного заключения вынесены на заседание Законодательного Собрания.

Ранее сообщалось, что встреча молодежи с депутатами разных созывов прошла в нижегородском Заксобрании.