Экспоцентр с гостиницей 5* построят возле Нижегородской ярмарки
Парк 777-летия Нижнего Новгорода на Автозаводе благоустроят
Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 12-18 июля
Стихотворение Глеба Никитина, посвящённое Нижнему Новгороду
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 июня 2024 18:28  [4] Молодые парламентарии предложили меры поддержки для нижегородских ученых
26 июня 2024 17:50  [75] Нижегородский врач-нарколог: от наркотической зависимости избавиться сложно, но возможно
26 июня 2024 17:21  [111] Подрядчика осудили по делу о мошенничестве при ремонте ж/д путей в Нижнем Новгороде
26 июня 2024 17:10  [124] Распределительные газопроводы построили в селе Пионерское Нижегородской области
26 июня 2024 16:44  [108] Нижегородские энергетики вновь готовятся к работе в условиях непогоды
26 июня 2024 16:38  [126] Движение транспорта на участке улицы Соревнования ограничат на месяц
26 июня 2024 16:13  [129] Дореволюционный дом в центре Нижнего Новгорода изымают для реконструкции
26 июня 2024 15:41  [146] Минздрав выдал разрешение на клинические исследования нового препарата от ботулизма
26 июня 2024 15:29  [172] Десять нижегородцев отмечены Почётным знаком Гордумы Нижнего Новгорода
26 июня 2024 15:07  [134] "Волгаэнерго" запускает проект "20 лет – 20 добрых дел"
Общество

Молодые парламентарии предложили меры поддержки для нижегородских ученых

26 июня 2024 18:28  [4] Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Второе заседание Молодёжного парламента VIII состава прошло в нижегородском Заксобрании. Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО.

Молодые парламентарии предлагают направить обращение к правительству Нижегородской области о расширении перечня грантовых номинаций для поддержки молодых ученых и предоставить аспирантам льготу на проезд в общественном транспорте. По оценке спикера нижегородского Заксобрания Евгения Люлина, новые меры поддержки ученых могут стать стимулом для развития молодежи в научной сфере.   

Данный грант был утвержден правительством Нижегородской области в 2022 году. Согласно положению, в настоящее время конкурс проходит по двум номинациям: "Зеленые технологии" включает в себя такие направления как общее экологическое управление отходами, восстановление земель, борьбу с загрязнением воздуха. Вторая номинация - "Информационные технологии и технологии искусственного интеллекта".

Ранее вопрос о расширении мер поддержки молодых ученых в нашем регионе обсуждался на Парламентском дне в ботаническом ННГУ им. Лобачевского. Члены Молодежного парламента единогласно поддержали проект обращения о необходимости расширения номинаций, чтобы увеличить число участников.

"Наш анализ показал, что текущий перечень направлений не отражает всю специфику социально-экономического развития Нижегородской области. В связи с этим мы предлагаем дополнить перечень номинаций направлениями "Биология и Медицина", "Развитие промышленности", "Социально-гуманитарная наука". На наш взгляд, его расширение будет способствовать популяризации нижегородской науки и станет стимулом к научной работе", - рассказала председатель Молодежного парламента Татьяна Баранова.

Также на заседании Молодежного парламента была рассмотрена инициатива от студентов Дзержинского филиала ННГУ им. Лобачевского, которые выступили с идеей о предоставлении льготного 50-ти процентного проезда в общественном транспорте для аспирантов и ординаторов государственных вузов, расположенных на территории Нижегородской области. В условиях растущей инфляции и увеличения стоимости проезда такие меры станут значительной поддержкой для молодых ученых и будут способствовать устранению барьеров на пути к полноценной научной деятельности. В случае принятия предложения, Нижегородская область присоединится к списку регионов, таких как Москва и Екатеринбург, где подобные льготы уже реализованы.

"Льготы на проезд для молодых ученых в общественном транспорте прекращаются с потерей статуса студента, хотя они продолжают учиться. В связи с этим мы предлагаем дополнить статью регионального закона "О социальной поддержке отдельных категорий граждан" пунктом, где будут прописаны новые получатели. Это изменение позволит молодым ученым рассчитывать на поддержку и станет стимулом для продолжения научной карьеры в аспирантуре и научной сфере", – пояснила заместитель председателя Молодежного парламента Ангелина Минеичева.

"Приятно, что, начиная со своего первого рабочего собрания, молодые парламентарии показывают такую активность. Видно, что каждое из предложений прошло глубокий анализ ситуации и активную проработку. Этого мы как раз и хотим от молодых парламентариев. Их предложения должны работать на развитие не только молодежной политики, но и распространяться на все сферы нашей жизни", - резюмировал Евгений Люлин.

Для дальнейшей проработки все инициативы молодых парламентариев будут рассмотрены на заседаниях профильных комитетов и в случае положительного заключения вынесены на заседание Законодательного Собрания.

Ранее сообщалось, что встреча молодежи с депутатами разных созывов прошла в нижегородском Заксобрании.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательное собрание Молодёжный парламент
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph