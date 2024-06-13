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Общество

"Россети" повысят надежность подстанции, питающей около 400 тыс. жителей Нижегородской области

28 июня 2024 15:17  [103] Общество

В Нижегородской области ведется реконструкция подстанции 220 кВ "Нагорная", в зоне обслуживания которой находятся юго-восток Нижнего Новгорода, Богородский и Кстовский районы области.

На первом этапе работ энергетики установили новое коммутационное и силовое оборудование на энергообъекте. На следующем этапе планируется модернизация распределительных устройств 220 и 110 кВ. Проект позволит повысить надежность электроснабжения потребителей и обеспечить условия для развития территорий. Общая стоимость работ – 3,7 млрд рублей.

На объекте установили два новых трансформатора общей мощностью 400 МВА, смонтировали комплектное элегазовое распредустройство 220 кВ. Это оборудование имеет ряд преимуществ: размещается в закрытых камерах, управляется в автоматическом режиме, не требует постоянного обслуживания». Также энергетики построили закрытое распредустройство (ЗРУ) 10 кВ на 28 ячеек, укомплектованных вакуумными выключателями. Предусмотрены две резервные ячейки для подключения новых потребителей.

Следующим этапом будет реконструкция распредустройств 220 и 110 кВ.  Здесь коммутационное оборудование заменят на элегазовые аналоги. Будут смонтированы новые выключатели, трансформаторы тока и напряжения, разъединители. Центр питания оснастят высокоточными микропроцессорными защитами, автоматизированными системами управления и коммерческого учета, цифровой связью.

"Реконструкция подстанции "Нагорная" - один из ключевых инвестпроектов компании, - рассказал Павел Милязев, главный инженер Нижегородского ПМЭС. – Реконструкция объекта обеспечит надежное и качественное энергоснабжение потребителей.  Энергообъект обеспечивает электроэнергией центр области. В этой части региона хорошо развита инфраструктура, расположен международный аэропорт, работают более 200 крупных предприятий и социальных объектов. Кроме того, в рамках нацпроекта "Здравоохранение" здесь создается межрегиональный онкоцентр, который ежегодно сможет принимать более 30 тыс. пациентов". 

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Теги:
Россети
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