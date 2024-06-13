Почти 700 выпускников Нижнего Новгорода окончили школу на "отлично" Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

1 июля глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил выпускников школ, которые закончили учебный год на "отлично". Традиционное мероприятие прошло в Кремле у Вечного огня.

От отметил высокие результаты вчерашних учеников: на "отлично" школу окончили 692 человек. Районами-лидерами по числу отличников стали Советский (111), Автозаводский (107) и Нижегородский (102) районы.

Также с 4 до 8 выросло количество школьников, которые сдали два из трёх ЕГЭ на 100 баллов. А выпускница школы № 131 Мария Апексимова показала абсолютный результат - 300 баллов за три экзамена.

"Это прекрасный результат и гордость для Нижнего Новгорода! Спасибо за ваше трудолюбие! Дорогие ребята, вы показали свои лучшие качества, и уверен, что если вы будете придерживаться тех ценностей и идеалов, которые вам передали педагоги, то все у вас в жизни получится. Также слова благодарности - педагогам. Вы вложили большие силы и энергию в учеников, передавая им знания. И, конечно, большое спасибо родителям", – сказал Юрий Шалабаев, обращаясь участникам церемонии.