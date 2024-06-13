Нижегородки могут представить свои социнициативы на конкурсе "Женщины за здоровое общество Общество

фото предоставлено организаторами

Нижегородки могут представить свои социальные инициативы на III Всероссийском конкурсе "Женщины за здоровое общество". Об этом сообщили организаторы проекта.



По результатам отбора будут поддержаны идеи по популяризации среди женщин всех возрастов ценностей здорового образа жизни, внедрению инструментов, открывающих доступ женщинам к достоверной и качественной информации об управлении здоровьем и принципах здоровьесбережения, а также продвижению женского лидерства через традиционные семейные ценности.

Предусмотрено четыре основные номинации: "Здоровьесберегающие технологии", "Материнство и детство", "Здоровый образ жизни", "ИИ и цифровые решения для здоровья". Также выберут "Лучший предпринимательский проект в сфере здравоохранения" и "Лучший молодежный проект по сохранению здоровья" и лидеров среди номинаций "Социальные проекты взаимопомощи", "Международное сотрудничество во имя здоровья и благополучия наций", "Ментальное здоровье".

Победители и финалисты конкурса смогут пройти программу профессиональной переподготовки "Лидерство в сфере общественного здоровья" на базе Первого Московского государственного университета имени И.М.Сеченова и презентовать свои социальные проекты на площадках экономических форумов. Поддержку в продвижении проектов также окажут кураторы конкурса.