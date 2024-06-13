Минздрав РФ: Возрастная структура ожирения имеет тенденцию к омоложению Общество

Ожирение называют неинфекционной пандемией 21 века.

Ключевой фактор риска, который провоцирует ожирение - это безответственное отношение к рациону питания.

Возрастная структура ожирения сегодня имеет тенденцию к омоложению. Часто ожирение выявляют у детей 15-17 лет - по данным Минздрава России, ежегодно число впервые выявленных случаев растет. По словам педиатров, дети с ожирением чаще испытывают беспокойство, депрессию, имеют низкую самооценку.

"Вес современного школьника растет. А ожирение – не просто дефект внешности, а платформа для развития опасных заболеваний: артериальной гипертонии, дислипидемии, сахарного диабета. Родителям важно помнить, что можно обратиться в поликлинику, пройти диспансеризацию и определить, имеется ли повышенный индекс массы тела у ребенка. Затем начинается совместная работа специалистов, а ожирение как фактор риска хронических неинфекционных заболеваний берется под контроль", - говорит директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

Минздрав России и АНО "Национальные приоритеты" в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" национального проекта "Демография" запустили новую платформу по популяризации здорового питания и профилактике детского ожирения.

По информации АНО "Национальные приоритеты", на ресурсе представлены профессии, которым современные школьники отдают наибольшее предпочтение: блогер, режиссер, врач, ученый, биотехнолог, разработчик игр и другие. Каждая профессия имеет свои особенности: для врача важно поддерживать иммунитет, режиссеру нужно быть усидчивым, а ученому необходимо упорство для новых открытий. "Прокачать" эти навыки помогает здоровое питание.

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