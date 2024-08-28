Оператор связи Tele2 сменил название

Оператор связи Tele2 изменил название и логотип. Теперь компания называется t2. Сайт мобильного оператора также обновился в соответствии с новым фирменным стилем.
Как сообщает телеканал "360", о ребрендинге компании стало известно ещё в апреле. Причиной такого хода стало окончание действия лицензии на использование шведского бренда, которая истекает 31 декабря 2024 года.
Напомним, ранее о ребрендинге заявил "Тинькофф Банк", который переименовался в "Т-Банк".
СПРАВКА:
Tele2 Россия - российская телекоммуникационная компания, основанная шведской группой компаний Tele2 AB на базе сетей, приобретённых в Российской Федерации. Работает с 2003 года. С февраля 2013 года владельцем Tele2 Россия является компания Ростелеком.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+