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Происшествия

Расселённый дом сгорел ночью на улице Шота Руставели в Нижнем Новгороде

13 сентября 2024 09:58  [129] Происшествия

Расселённый дом сгорел ночью в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе нижегородского ГУ МЧС.

Так, в три часа ночи поступило сообщение о возгорании 2-х этажного деревянного расселенного дома на улице Шота Руставели в Московском районе областного центра.

В ликвидации ЧП приняли участие 40 специалистов ведомства и 10 единиц техники. В результате был потушен огонь на площади 525 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет. Дознаватели МЧС России устанавливают на месте причину возгорания.

Ранее сообщалось, что два расселённых дома сгорели ночью в Московском районе Нижнего Новгорода.

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Теги:
Московский район Пожар
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