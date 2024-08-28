Расселённый дом сгорел ночью на улице Шота Руставели в Нижнем Новгороде Происшествия

Расселённый дом сгорел ночью в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе нижегородского ГУ МЧС.

Так, в три часа ночи поступило сообщение о возгорании 2-х этажного деревянного расселенного дома на улице Шота Руставели в Московском районе областного центра.

В ликвидации ЧП приняли участие 40 специалистов ведомства и 10 единиц техники. В результате был потушен огонь на площади 525 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет. Дознаватели МЧС России устанавливают на месте причину возгорания.

Ранее сообщалось, что два расселённых дома сгорели ночью в Московском районе Нижнего Новгорода.