Случай бешенства зафиксирован в Арзамасском районе Общество

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Бешенство лисицы выявлено в селе Красное Арзамасского района. Об этом сообщили в нижегородском Россельхознадзоре.

Заболевание выявлено в результате проведения лабораторных исследований пробы головного мозга животного..

Сотрудники ведомства работают в очагах инфекции по протоколу "Ветеринарных правил", утвержденных приказом Минсельхоза РФ.

Напомним, что в соответствии с Ветеринарными правилами, владельцы домашних кошек и собак, покусавших людей или других животных, в течении 12 часов обязаны доставить питомца в ветеринарный кабинет для клинического осмотра специалистом и изолированного содержания под наблюдением госветслужбы в течении 10 календарных дней.

В связи с напряжённой ситуацией по бешенству Управление Россельхознадзора настоятельно рекомендует провести профилактическую вакцинацию собак и кошек от бешенства в любом ветеринарном учреждении Нижегородской области. В госучреждениях вакцинация проводится бесплатно.

Напомним, что с начала сентября 2024 года это уже четвёртый зарегистрированный случай бешенства среди животных на территории Нижегородской области: другие три были зафиксированы в селе Бортсурманы Пильнинского муниципального округа и в селе Симбилей Дальнеконстантиновского муниципального округа.

СПРАВКА:

Бешенство – особо опасное заболевание, передающееся через укус инфицированной особи и поражающее нервную систему. Источником вируса бешенства являются как дикие, так и домашние животные. Передаётся со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус вызывает тяжёлые нарушения организма, приводящие к гибели.