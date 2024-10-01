Нижегородских предпринимателей приглашают на "Час с торгпредом РФ в Казахстане" Бизнес

Торгпред РФ в Казахстане Антон Логинов

Центр поддержки экспорта Нижегородской области приглашает предпринимателей принять участие в вебинаре с торговым представителем РФ в Республике Казахстан Антоном Логиновым.

Мероприятие будет организовано в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Как отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, местные компании поставляют в Казахстан автотехнику, оборудование и механические устройства, суда, пластмассы, пищевые и химические продукты. По объёму товарооборота с нашим регионом страна входит в топ-10, и всё больше нижегородских компаний выражает интерес к сотрудничеству.

"Для того, чтобы начать взаимодействие, нужны базовые знания о культуре, особенностях ведения дел, экономической ситуации. Обо всём этом представителям компаний расскажет торговый представитель РФ в Казахстане на вебинаре, организованном региональным Центром поддержки экспорта", – прокомментировал министр.

Во время встречи с торговым представителем предприниматели узнают, как выйти на казахстанский рынок, а также смогут оставить заявки на поиск потенциальных торговых партнёров для своей компании в Республике Казахстан.

Вебинар состоится 7 октября в 11:00. Принять участие в нём могут все компании малого и среднего предпринимательства, развивающие экспортные каналы сбыта.

Для участия необходимо до 6 октября заполнить заявку на портале "Мой бизнес": https://мойбизнес52.рф/events/vebinar-chas-s-torgovym-predstavitelem-rf-v-respublike-kazakhstan/.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес", открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". На базе центра работает горячая линия: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).