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Нижегородцы смогут узнать, как седло купца Сайдашева повлияло на появление железной дороги до Казани

03 октября 2024 14:05  [79] Бизнес

Фото: МТС

МТС, цифровая экосистема, запустила для путешественников по России бесплатный аудиогид по 50-километровому маршруту электропоезда от станции "Казань" до станции "Свияжск". По данным Big Data МТС, нижегородские туристы оказались в числе топ-7 самых активных посетителей по маршруту "Казань — Свияжск". Путешественники обычно останавливаются здесь на один день.

По сравнению с прошлым годом количество туристов из Нижегородской области, которые выбрали для путешествия в музей-заповедник "Остров-Град Свияжск" железнодорожный транспорт, увеличилось в 1,5 раза. Теперь во время поездки в музей-заповедник на электропоезде, нижегородцев будет сопровождать цифровой путеводитель. Он состоит из 11 глав и рассчитан на часовой путь. Аудиоэкскурсию можно слушать онлайн или скачать в приложении МТС Live, она доступна для абонентов любых операторов.

Аудиогид включает в себя истории обычных людей, к примеру, участвовавших в "великом дачном переселении" в советские времена. Рассказывает и об известных людях, связанных с этим железнодорожным маршрутом, например, о сыне живописца Николая Рериха, который помог построить на окраине Казани вселенский храм. Цифровой путеводитель составлен в формате аудиоспектакля, персонажи которого делятся друг с другом не только историческими фактами, но и обсуждают легенды и небылицы, оставляя выбор – верить или не верить – за слушателем. К примеру, аудиогид рассказывает легенду о потайных ходах под рекой Казанкой и историю о том, как в вопросе появления железной дороги до Казани сыграло свою роль седло, созданное казанским купцом Сайдашевым.

"Нижегородцы – активные путешественники, которые всегда в поисках новых впечатлений. И Татарстан – одно из любимых направлений для нижегородских туристов. Их привлекает богатая история и культура, татарская кухня, уникальная атмосфера и доступность. Уверен, что новый аудиогид от МТС поможет нижегородцам узнать больше об истории и легендах Казани и Свияжска. А цифровой формат будет максимально комфортным в путешествии на поезде", —  отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

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Теги:
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