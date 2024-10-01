Всероссийские гонки дронов пройдут в Нижнем Новгороде в выходные Культура и отдых

Все Фото: Федерация гонок дронов России

В предстоящие выходные, 5 и 6 октября, в Нижнем Новгороде на стадионе "Мещерский" состоится Всероссийский Winline фестиваль гонок дронов - этап первого Кубка России, в котором примут участие и нижегородские пилоты.

В течение двух дней лучшие спортсмены страны будут соревноваться в скорости прохождения специальной гоночной трассы, управляя квадрокоптерами разных классов как в командах, так и в личном зачёте.

Для зрителей фестиваля в эти дни организуют бесплатные мастер-классы от Образовательного центра Федерации гонок дронов России. В частности, будут работать четыре зоны: дрон-баскетбол, сборка макета дрона и настоящего квадрокоптера, а также зона пилотирования.

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