Глеб Никитин: "Сельское хозяйство – больше чем просто отрасль экономики" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравляет жителей региона с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

"Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Дорогие ветераны! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сельское хозяйство – больше чем просто отрасль экономики. Это сплав традиций, образа жизни, восприятия окружающего мира. С самых давних пор люди занимались производством продуктов питания, при этом аграрная сфера всегда давала пространство для применения новых технологий. В этом легко можно убедиться и сейчас, побывав в любом современном хозяйстве. Профессионалы в своем деле постоянно растут, двигаются вперед, при этом активно делятся опытом, помогая другим. Именно такие люди работают в сельском хозяйстве во всех уголках Нижегородской области", - отметил губернатор.

"Аграрии региона за последние годы провели огромную работу по обновлению парка техники, запуску интересных инвестиционных проектов, освоению новых направлений, внедрению цифровизации. Главный результат – рост производства качественной и вкусной продукции, повышение вклада отрасли в экономику региона и благополучие жителей. Регион активно участвует в программе "Комплексное развитие сельских территорий", благодаря которой строится новое жилье для специалистов, благоустраиваются пространства, обновляется инфраструктура", - рассказал Глеб Никитин.

"Нельзя не отметить и эффективную работу профильной системы образования. Высокопрофессиональные кадры готовит наш агротехнологический университет, создаются агроклассы в школах, развивается среднее профессиональное образование, в том числе по проекту «Профессионалитет». Сельское хозяйство как профессия никогда не потеряет своей актуальности!" - добавил глава региона.

"Всем, кто связал свою жизнь с аграрной сферой, желаю благополучия и удачи во всех начинаниях! Позади непростая пора сбора урожая, а впереди - много новых задач! Пусть удастся реализовать все намеченные планы!" - пожелал в заключение губернатор Нижегородской области.