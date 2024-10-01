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Бизнес

Нижегородский бизнес может претендовать на Национальную премию "Наш вклад"

06 октября 2024 10:12  [82] Бизнес

Нижегородский бизнес может претендовать на Национальную премию "Наш вклад". Об этом сообщили в АНО "Национальные приоритеты"

Согласно информации, в сезоне 2024-2025 гг. организаторы отдельно отметят вклад представителей сфер маркетинга, коммуникаций и рекламы в продвижение Года семьи, мероприятия которого способствуют реализации национального проекта "Демография".

Свои проекты на участие в премии могут представить компании и НКО, чья социальная и благотворительная деятельность соответствует целям и задачам национальных проектов России. Подать заявку можно до 30 ноября 2024 года на официальном сайте нашвклад.рф.

Премией отмечают роль бизнеса и некоммерческих организаций в достижении национальных целей. Свои социальные инициативы на премию могут представить следующие категории участников: госкорпорации и госкомпании, крупный, средний, малый бизнес и некоммерческие организации. Всем финалистам премии присваивается статус "Партнер национальных проектов России".

"Важно, что современные предприниматели и некоммерческие организации ведут свою социальную деятельность с четким ориентиром на национальные цели. И тем самым поддерживают инициативы государства в стратегически важных сферах", - отметил заместитель председателя Правительства РФ и председатель экспертного совета Национальной премии "Наш вклад" Александр Новак.

Он напомнил, что президент России определил национальные цели развития страны на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Правительство ведет работу над новыми нацпроектами. Они направлены на решение широкого круга задач – от устойчивой динамичной экономики и технологического лидерства до повышения благополучия людей и создания комфортной и безопасной среды для жизни.

В каждом сезоне Национальной премии "Наш вклад" объявляют дополнительную номинацию по наиболее актуальному направлению текущего года. В сезоне 2024-2025 АНО "Национальные приоритеты" в партнерстве с Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР) учредили специальную номинацию для представителей сфер маркетинга, коммуникаций и рекламы – "Год семьи". На рассмотрение в спецноминацию можно подать коммуникационные проекты, рекламные кампании, затрагивающие такие темы, как материнство, отцовство, детство, многодетность, забота о старшем поколении и другие направления, объединенные общей идеей: "Семья – это точка опоры и источник счастья".

"С нового сезона мы расширим пул участников и отдельно отметим вклад представителей сферы маркетинга, коммуникаций и рекламы в продвижение Года семьи. Оценить социальные и маркетинговые эффекты от реализованных в 2024 году проектов в этой номинации нам помогут лучшие эксперты и признанные профессионалы отрасли", — сообщила генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.

Специальная номинация позволит отметить успешные примеры сотрудничества профессионалов рекламной индустрии с представителями бизнеса, результатом которого становятся яркие, креативные работы, наполненные качественным смысловым контентом. В состав экспертного жюри специальной номинации "Год семьи" войдут представители сферы рекламы и маркетинга, которые будут оценивать заявки через призму социального эффекта.
Напомним, по итогам 2023 года Нижегородская область вошла в топ-10 регионов по количеству реализованных инициатив бизнеса и некоммерческих организаций для достижения национальных целей и реализации задач национальных проектов. В финал Национальной премии "Наш вклад" вошли 117 социальных инициатив, реализованных в Нижегородской области.

СПРАВКА
Национальная премия "Наш вклад" – это механизм публичного признания вклада бизнеса и НКО в достижение целей и задач национальных проектов. Заявки оцениваются по следующим критериям: соответствие целям и задачам национальных и федеральных проектов, признание экспертов (наличие отраслевых/индустриальных премий), вхождение в ESG-индекс РСПП "Вектор устойчивого развития" и позитивный социально-экономический эффект, оказываемый программой в регионе присутствия (по оценке глав субъектов РФ).

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