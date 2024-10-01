Нижегородцы смогут наблюдать звездопад Дракониды на этой неделе Общество

Метеоры потока Драконид на фоне полярного сияния в Дании 8.10.2011 (Jesper Grønne)

Нижегородцы на этой неделе в случае хорошей погоды смогут наблюдать ежегодный звездопад Дракониды. Он активен в период с 6 по 10 октября, а ночью с 8 на 9 октября ожидается максимум активности этого метеорного потока. Об этом сообщили специалисты Нижегородского планетария.

Согласно информации, интенсивность потока является переменной, на пике - до 10-15 метеоров в час, но бывают всплески до нескольких сотен метеоров в час - как, например, в 1998 и 2011 годах. Метеоры потока Дракониды имеют красноватый цвет и двигаются очень медленно.

Поток виден в течение всей ночи, но лучшее время для наблюдения – вскоре после заката. Луна будет приближаться к фазе первой четверти, создавая минимальные помехи.

СПРАВКА:

Дракониды — метеорный поток, ежегодно появляющийся в октябре со стороны созвездия Дракона. Он образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 21P/Джакобини-Циннера.

Метеоры – это частицы от разрушающейся родительской кометы. Подавляющая их часть размером не больше песчинки. Они движутся в хвосте кометы, растягиваясь по всей орбите, и сгорают в атмосфере Земли.