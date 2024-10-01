"Ростелеком" и акселератор Indie Go запустили фонд поддержки независимых разработчиков Indie Go Start Бизнес

Национальный цифровой провайдер "Ростелеком" и акселератор Indie Go объявили о запуске нового инвестиционного фонда Indie Go Start, созданного для поддержки перспективных российских разработчиков и выпуска качественных видеоигр для всех рынков.

Основная задача фонда Indie Go Start заключается в инвестировании в разработку видеоигр, начиная от концепта до финального релиза. Важной задачей Фонда является оказание помощи в профессиональном развитии разработчиков и продвижении продуктов на российском рынке.

Фонд будет поддерживать студии по модели финансирования каждого этапа разработки игр — от альфа-версии до коммерческого релиза игры. В 2024-2025 годах Фонд планирует инвестировать до 300 млн рублей в около 10-15 игр. Инвестиции в первую очередь будут направлены на разработку и продвижение игр.

Владимир Вареник, управляющий партнер Indie Go Start:

"Фонд Indie Go Start позволит разработчикам динамично развиваться в среде, в которой они смогут творить, учиться и находить выход на рынки. Фонд будет стремиться поддерживать и самих разработчиков, и развитие индустрии в целом. Мы уверены, что при правильной постановке дела российские студии могут выйти на новый уровень и конкурировать даже на международных площадках".

Андрей Кушнарёв, директор по новым цифровым продуктам "Ростелекома":

"Ростелеком" исследует новые рынки и находит новые инвестиционные и продуктовые возможности для развития бизнеса. Для "Ростелекома" вход в игровой рынок - это стратегический шаг, который позволит компании поддержать развитие инди-игровой индустрии и укрепить собственные позиции как лидирующего игрока на стыке технологий, контента и индустрии развлечений. Приглашаем всех участников рынка в наш проект".

Фонд уже взаимодействует с государственными кластерами, среди которых Moscow Game Hub в Сколково, Московский Инновационный Кластер "Ломоносов" и другие. Indie Go Start в перспективе нацелен на создание полноценного мультифункционального центра с внушительной экспертной базой, которая послужит в том числе основой для создания высококлассных продуктов.