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Политика

Делегация нижегородского Заксобрания посетила с рабочим визитом Белоруссию

08 октября 2024 08:22  [82] Политика

Фото: пресс-служба ЗС НО

Делегация Заксобрания Нижегородской области посетила с рабочим визитом Республику Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО.

В рамках визита в городе Брест состоялась встреча председателя нижегородского Заксобрания Евгения Люлина и председателя Брестского областного Совета депутатов Игоря Брилевича.  

Основной темой обсуждения стали ключевые направления развития судостроительства и экологические инициативы, включая переработку твердых коммунальных отходов и минимизацию их захоронения. Участники подчеркнули важность сотрудничества в этих областях для улучшения обмена опытом и внедрения лучших практик. Также обсуждались проблемы изменения климата. Разработка комплексных решений по улучшению состояния водных путей и пойменных земель была признана приоритетной задачей. Были намечены планы по интеграции международного опыта в программы развития регионов для эффективного решения актуальных экологических задач и устойчивого развития водного транспорта.

"Перспективы для нашего сотрудничества действительно широчайшие. Нижегородская область – это развитый промышленный и транспортный регион, и мы заинтересованы в компетенциях наших нижегородских партнеров, особенно в судостроительстве. Развитие водного транспорта невозможно без комплексного подхода к состоянию водных путей и пойменных земель, что необходимо для новой программы развития нашего региона", - отметил Игорь Брилевич.

"Сегодня мы наблюдаем множество направлений для сотрудничества, которые интересуют как нас, так и наших белорусских партнеров. Прежде всего, это машиностроение, где у нас уже есть успешные проекты, включая автомобильный кластер и установку белорусских лифтов. Также важным направлением является судоходство: мы активно работаем над очисткой русских рек для обеспечения беспрепятственных грузовых и пассажирских перевозок. У нас есть все необходимые компетенции и производство судов всех классов для Беларуси. В ближайшее время мы планируем подписать программу реализации этого направления на совместном заседании Совета делового сотрудничества с Республикой Беларусь. Не менее важно и наше социальное сотрудничество, особенно среди молодежи. Мы провели съезд, на котором обсуждали вопросы развития села и преобразования сельской жизни. Молодежь из Нижегородской области и Беларуси активно участвует в этих процессах, что создает мощный импульс для будущих инициатив", - отметил Евгений Люлин.

Также прошла церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Молодежным парламентом при Заксобрании Нижегородской области и Молодежным парламентом при Брестском областном Совете депутатов. 

Ранее сообщалось, что Нижегородская область планирует расширять сотрудничество с Белоруссией.

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Теги:
Белоруссия Законодательное собрание
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