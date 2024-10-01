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Политика

Андрей Гнеушев поздравил победителей конкурса "Лучший муниципальный служащий Нижегородской области"

08 октября 2024 09:54  [93] Политика

Фото: Олег Булыгин

В Доме народного единства состоялась  церемония награждения победителей конкурса "Лучший муниципальный служащий Нижегородской области". Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

Победителями стали 15 муниципальных служащих, которые были награждены дипломами и памятными подарками. Участников конкурса поздравили депутат Госдумы РФ Роман Любарский, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, председатель Совета муниципальных образований Нижегородской области, мэр Арзамаса Александр Щелоков и министр кадровой политики Нижегородской области Екатерина Лебедева.

"Важность муниципальной службы в последние годы отмечена президентом России Владимиром Путиным. По поручению главы государства запущена Всероссийская муниципальная премия "Служение", введено звание "Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации" - оба решения направлены на то, чтобы каждодневный труд муниципальных служащих не оставался в тени. Мы должны знать лучших в профессии. За последние два года существенно переформатирована работа Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Запущена "Школа мэров", реализуются проекты по обмену лучшими муниципальными практиками, а призовой фонд Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" в последние годы по решению президента составляет почти 1 млрд рублей. Все это говорит о внимании руководства государства к вопросам местного самоуправления", - подчеркнул Роман Любарский.

"Правительство региона активно взаимодействует с Советом муниципальных образований  в реализации приоритетных направлений его деятельности. Практически ни одна поправка в федеральные законы, связанная с вопросами местного самоуправления, не обошлась без активного обсуждения в муниципальных образованиях. Их работа наиболее приближена к населению, именно на местном уровне завязана огромная часть вопросов, определяющих социальное самочувствие людей. Сложившиеся условия требуют максимальной эффективности работы органов МСУ, реализации новых планов и программ, концентрации имеющихся ресурсов с целью повышения качества жизни населения", - отметил Андрей Гнеушев.

"Большое внимание уделяется муниципальной службе на федеральном уровне. В итоговом конкурсе приняли участие муниципальные служащие более чем из половины муниципалитетов региона. Цель нашего конкурса - сделать так, чтобы работа сотрудников органов местного самоуправления была заметна, отметить лучших в профессии, увидеть нестандартные практики работы на местах", - прокомментировал итоги церемонии Александр Щелоков.

Ранее сообщалось, что Евгений Шевченко наградил представителей избирательной системы Нижегородской области.

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Теги:
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